Ära Werner Rohlfs beendet

Präsident kandidiert nach 25 Jahren an der Spitze des Varreler Schützenvereins nicht erneut

+ Vereinsmeister und Gewählte: Daniela Pätzold, Martina Kellermann, Denise Kellermann, Königin Marlis, Stefanie Kramer, Christian Melloh, Vizepräsident Mark Gödeker, Klaas Schumacher, Karsten Simon, Uwe Langhorst, Martin Wittenberg und Werner Rohlfs (von links). Fotos: Gerhard Kropf

Varrel - „Das ist die letzte Generalversammlung, die ich als Präsident des Schützenvereins Varrel leite.“ Mit diesen Worten eröffnet Werner Rohlfs dessen Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hartje-Melloh. Insgesamt 36 Jahre habe er dem Vorstand angehört, davon sechs Jahre als stellvertretender Präsident und 25 Jahre als Präsident, und er sei stolz darauf, so lange die Verantwortung für die Schützen getragen zu haben. Die Versammlung dankt Rohlfs mit stehenden Ovationen für seine Arbeit. Die sei im Laufe der Zeit nicht einfacher geworden, sagt Rohlfs. Das Steuerrecht, die Verschärfung des Waffenrechtes, die aufwendigeren Schießstandsabnahmen, die jetzt mit 500 statt vorher mit 50 Euro zu Buche schlagen und nicht zuletzt die Datenschutz-Grundverordnung hätten die Anforderungen an den Vorsitzenden ständig erhöht. Diese Worte ermutigen sicher niemanden, sich für eine Nachfolge zur Verfügung zu stellen, denn Wahlleiter Heinrich Hustedt hört bei der Wahl zum neuen Präsidenten zwar einige Vorschläge, aber die potenziellen Kandidaten sagen alle ab. So bleibt der Präsidentenstuhl unbesetzt.