Werner Gerdes räumt Chefsessel in Varrel nach 48 Volksbank-Jahren

Von: Sylvia Wendt

Werner Gerdes (Zweiter von links) wurde verabschiedet, hier mit (von links) Jörn G. Nordenholz (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niedersachsen-Mitte), Ehefrau Anke, Niederlassungsleiter Stephan Meyer und Vorstandsmitglied Torsten Blietschau. © Volksbank Niedersachsen-Mitte

Varrel – Eben noch in Urlaub, heute schon Rentner. Obwohl: „Er ist kein Rentner, er ist jetzt Vollzeit-Opa“, haben die beiden Enkelinnen Lotta und Paula bestimmt – und dazu bereits als tägliche Erinnerung ein großes Schild im Drei-Generationen-Haus auf dem Hof der Familie Gerdes aufgestellt. Werner Gerdes hat nach 48 Jahren und vier Monaten den Chefsessel in der Volksbank in Varrel geräumt.

Damit Gerdes die Ausbildung zum Bankkaufmann ab 1. August 1974 überhaupt antreten kann, müssen seine Eltern unterschreiben. Gerdes ist erst 16 Jahre alt. Zur Bank, das will der Varreler schon seit der 6. oder 7. Klasse, sagt er.

Und bilanziert fast fünf Jahrzehnte später: Doch, er würde sich wieder für den Job entscheiden. In den zurückliegenden 48 Jahren hat Werner Gerdes die zahlreichen Veränderungen allesamt mitgemacht: Angefangen beim „Zu-Fuß-Rechnen“ für die Zinserträge auf dem Sparbuch bis hin zum Online-Banking gab es stetigen Wandel. Dass der Bürger, der Nachbar, der Freund zum Kunden wird, ist immer auch eine persönliche Entscheidung. Für Werner Gerdes steht der Mensch im Vordergrund. „Mit Menschen kannst du gut“, sagt Ehefrau Anke Gerdes.

Der Bänker, in den man „blindes Vertrauen“ setze, dem man den Auftrag mit einem „Mok dat man“ vergibt, blickt zurück: „Ich habe mein ganzes Arbeitsleben der Volksbank gewidmet und während dieser Zeit einige Fusionen miterlebt. Es war eine gute, manchmal auch eine schwere Zeit.“ Gerdes erinnert sich an Herausforderungen, „auf die man sich immer neu einstellen musste: Es war nicht immer einfach, jedoch hatte alles seinen Reiz.“

Multitasking kann er auch: Interview geben, Enkelin Paula das Stück Banane abnehmen und Enkelin Lotta im Blick behalten. Die Aufgabe als „Vollzeit-Opa“ ist ernst gemeint: Abholen von der jeweiligen Betreuung, etwa, ist Opas Aufgabe.

Zwischendurch bleibt Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen: Die Kollegen haben ihm ein prall gefülltes Buch geschenkt. Mit Kopie des Ausbildungsvertrages aus dem Jahr 1974 und vielen Dokumenten und Fotos, die an Ereignisse in 48 Jahren erinnern. Darunter sind etliche Personalwechsel, die früher per Flyer und Verteilung in die Haushalte angezeigt wurden. Ein Prozedere, das mit der Verabschiedung von Werner Gerdes eben nicht praktiziert wurde – was manchen Kunden irritierte: Wird denn die Bank jetzt geschlossen, wenn du weggehst? Gerdes ist seit Mai 1998 als Geschäftsstellenleiter in seinem Heimatort tätig, als Nachfolger wurde Malte Goldschrafe vorgestellt. „Seine freundliche und kompetente Art machte ihn stets zu einem geschätzten Ansprechpartner und Kollegen“, heißt es seitens des Vorstandes beim offiziellen Festakt. Und so ganz ohne Zahlen geht es auch im Ruhestand nicht: Im örtlichen Investmentclub ist er Kassenwart. Einer, der ob seiner Kenntnisse die Finger von jedweder Kryptowährung gelassen hat.

Dann flitzt er gerne der Tischtenniskugel im TSV-Trikot hinterher, schwingt sich aufs E-Bike, etwa, um nach Barenburg zum Schwimmen zu fahren. Opa sein, mit Ehefrau Anke unterwegs sein, mit den Familien der Söhne Benjamin und Sebastian Zeit verbringen – und schon ist der Kalender wieder gut gefüllt.