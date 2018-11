Tanztee in Kuppendorf vereint seit 25 Jahren seine Teilnehmer

Wenn der Mittwoch zum Sonntag wird

+ © S. Wendt Ja, natürlich ist die Tanzfläche gut gefüllt, beim Tanztee in Kuppendorf. © S. Wendt

Kuppendorf - Überraschung: Auf der Bühne steht nicht Manfred Gehlenbeck und macht Musik – nein, die beiden Musiker der „Horstmann-Kapelle“ haben sich spontan bereit erklärt, für die Musik zu sorgen an diesem besonderen Tag. Der Tanztee im Gasthaus „Zur Mühle“ in Kuppendorf feiert sein 25-jähriges Bestehen. Und Heidrun und Manfred Gehlenbeck erhalten so die Chance, ihre Tanzbeine zu schwingen, alle vier.