Wenn es zu früh, zu spät oder zu laut ist

Kirchdorf – „Der eine sagt A, der andere B – und beide haben Recht“, beschreibt Fritz Fastenau das Dilemma, wenn man ihn als Schiedsmann ruft. Der Barenburger hatte seit 2014 zusammen mit seiner Stellvertreterin Sigrid Niehaus aus Bahrenborstel versucht, die Gerichte um die nachbarschaftlichen Streitigkeiten zu erleichtern. Niehaus trat aus privaten und beruflichen Gründen jetzt zurück, ihre Nachfolgerin wird Stephanie Krickemann aus Kuppendorf. Die 45-Jährige ist Mutter zweier Kinder (19 und 16 Jahre alt) und steht, wie Fritz Fastenau, mitten im ländlichen Leben.

Das verläuft nicht immer wie ein langer, ruhiger Fluss. Laut Fastenau sind es etwa vier Fälle, die sich jährlich so entwickeln, dass die Protagonisten sich nicht einigen können. Bevor nun aber Anwälte und Gerichte eingeschaltet werden, gibt es die Möglichkeit, die örtlichen Schiedspersonen anzurufen.

Der Zeitaufwand sei unterschiedlich: Nach dem ersten Kontakt per Telefon werden Ortstermine vereinbart. Manches Mal reiche ein Gespräch, manches Mal sind mehrere Diskussionen nicht genug. „Auf dem Dorf redet man ja noch miteinander“, sagt Fachbereichsleiter Thomas Schulz – wohlwissend, dass in den Städten meist sofort Anzeige erstattet wird, weil sich jeder im Recht wähnt. Tatsächlich sollen ein Drittel der Gerichtsakten eben jene Nachbarschaftstreitigkeiten füllen, sagt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Ein Miteinander der Städter scheint nicht wichtig. „Das interessiert mich nicht“, laute dann die Reaktion auf die Bitte sich vielleicht doch erst einmal gütlich zu einigen.

Fastenau, 69 Jahre alt, kennt jedoch auch Fälle in der Samtgemeinde, wo die Parteien richtig verfeindet sind. Seit 20 Jahren ist er Schiedsmann, war davon lange Jahre Stellvertreter. Und nennt als einen Grund, warum es hier manches Mal nicht stört. Wenn der Hahn zu früh kräht oder der Ast über den Zaun ragt: „Die Grundstücke sind wesentlich größer.“

„Schiedsleute zu finden ist nicht so einfach“, erklären Schulz und Kammacher. Die meisten der Bürger sind in einem oder mehrere den etwa 90 Vereine in der Samtgemeinde aktiv, zahlreiche Bürger zusätzlich in ehrenamtlichen Funktionen: „Dann noch jemand für das Schiedsamt zu begeistern, fällt nicht leicht.“

Schiedsleute müssen sich qualifizieren: Stephanie Krickemann hat das Basisseminar besucht, weitere Lehrgänge stehen noch an. Die Fortbildungen beschäftigen sich etwa mit Nachbarschaftsrecht, Mediation oder Strafrecht. Die Schiedspersonen werden vom Rat der Samtgemeinde für die Dauer von fünf Jahren gewählt und nach der Wahl von der Leitung des Amtsgerichtes bestätigt.

Sigrid Niehaus erhielt als Dank für ihren Einsatz in den vergangenen fünf Jahren ein Geschenk und Blumen überreicht, mit Blumen begrüßte das Team der Verwaltung in Kirchdorf Stephanie Krickemann als neue stellvertretende Schiedsfrau. sis

Ansprechpartner

Fritz Fastenau ist unter Tel. 0 42 73 / 12 78 zu erreichen, Stephanie Krickemann unter Tel. 0 42 73 / 96 29 19, zuständiger Fachbereichsleiter ist Thomas Schulz (Tel. 0 42 73 / 88 17).