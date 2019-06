Wenn die Damen feiern wollen

50 Jahre Damenschießgruppe im Schützenverein Bahrenborstel / 390 Gäste

+ Die Gründungsmitglieder, von links, Helga Frede, Elke Schumacher, Renate Nordbrink, Renate Großmann und Karin Albers mit Königin Kerstin Nuttelmann und Präsident Rainer Wiegmann. Foto: Anette Meier

Bahrenborstel – Super Stimmung, 390 Damen in fröhlicher Feierlaune, 60 Helfer in Einsatz und ein Kommandeur im Schottenrock: Das 50-jährige Bestehen der Damenschießgruppe des Schützenvereins Bahrenborstel war ein voller Erfolg. In Eigenregie organisiert, losgelöst vom Schützenfest, das erst am 13. und 14. Juli gefeiert wird, hatten die Bahrenborsteler Schützendamen eine fröhliche Feier angedacht – und das auch umgesetzt.