Weitere Lücke im Radwegenetz wird geschlossen

Die B 61 in Richtung Süden: Zwischen Heerde und Uchte fehlt – noch – ein Stück Radweg.

Kirchdorf – Es ist ein Lückenschluss entlang der Bundesstraße 61: Zwischen dem Kirchdorfer Ortsteil Heerde und Uchte im Landkreis Nienburg fehlt ein Stück Radweg. In den kommenden zwei Jahren soll diese Lücke geschlossen werden. Genau seien es acht Kilometer, laut Angaben von Mona-Lisa Guzek, Fachbereichsleiterin Bau bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Nienburg.

Baubeginn im Spätsommer

Der Radweg solle in einer Breite von 2,50 Metern nördlich entlang der Bundesstraße 61 verlaufen. Der Radweg orientiere sich dabei am Verlauf der Bundesstraße sowie der vorhandenen Topografie. Und deshalb könne aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in Abschnitten von der geplanten Breite von zweieinhalb Metern abgewichen werden, erklärt Guzek.

Der Radweg solle in den Jahren 2019 und 2020 gebaut werden, der Baubeginn sei für den Spätsommer / Herbst 2019 vorgesehen. Finanziert werde er durch den Bund, der dafür – nach Angaben des Büros des Bundestagabgeordneten Axel Knoerig – 2,74 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe. Die Baukosten kann Mona-Lisa Guzek derzeit noch nicht definieren: „Die Kosten der Maßnahme wurden von uns vorab geschätzt. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung ergeben sich im Wettbewerb wiederum andere Preise, sodass derzeit keine genauen Kosten genannt werden können.“

Vorbereitende Maßnahmen seien bereits durchgeführt worden: Fristgerecht bis Ende Februar wurden Bäume gefällt. Nach Angaben von Mona-Lisa Guzek waren es 78 Solitärbäume. Entlang der Trasse seien 12 500 Quadratmeter Waldsaum entfernt worden. Nach Fertigstellung des Radweges seien Kompensationsmaßnahmen vorgesehen, erklärt Guzek.

In den kommenden Monaten würden die Vergabeunterlagen erstellt und die Bauleistung im Vergabeverfahren vergeben. sis