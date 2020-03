Das weiße Gold sprießt

Spargel- und Fruchthof Thiermann: Genug Erntekräfte zu bekommen wird schwierig

+ „Beweise“ fördert Axel Scholz zutage: Unter der Folie sprießt der Spargel. Foto: Behling

Scharringhausen – „Beweise“ legt Ernteleiter Axel Scholz vom Spargel- und Fruchthof Thiermann in Scharringhausen am Mittwoch frei: Unter der Folie sprießt der Spargel. Am Montag wurde erstmals das weiße Gold gestochen (knapp drei Wochen später als 2019), Donnerstag sind die derzeit gut 100 Erntehelfer, überwiegend aus Rumänien, wieder im Einsatz.