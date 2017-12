Weihnachtsmarkt auf „Rüters Kamp“ in Kirchdorf: Das Ambiente wird geschätzt

Kirchdorf - „Wir haben gar nicht erwartet, dass das Wetter so schön wird“, räumte Marita Becker am Samstagnachmittag ein. Ihrer Familie, Gastgeber des 22. Weihnachtsmarkts auf Rüters Kamp, kam das entgegen. Die frischgeschlagenen Tannenbäume waren gefragt wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Bei Regen wäre das anders gewesen: „Einen nassen Baum lädt sich niemand gern ins Auto.“

Einen ihrer Prunkstücke hatte Familie Becker in der liebevoll dekorierten Scheune aufgestellt. Der fünf Meter hohe Baum inmitten der Budengasse und der gemütlichen Sitzplätze, die zum Verweilen einluden, war ein wahrer „Hingucker“. An seinem Fuß steht traditionell Dieter Runge, einer der 22 Aussteller. Er hat Nistkästen, Vogelhäuser, Krippen und Insektenhotels aus eigener Hobbywerkstatt in seinem Sortiment. „Alles solide gebaut – geleimt und geschraubt“, versicherte der 77-jährige Kirchdorfer. Kunden im Landkreis Diepholz, aber auch in Hannover, Bremen oder Sylt wissen das zu schätzen.

Ein bewährtes Element der Veranstaltung ist die Einlage von Heiko Tacke: Auch in diesem Jahr spielte er von der Empore aus Trompete. Am Samstag hatte Familie Becker erneut Bewohner und Ehrenamtliche aus dem Pflegezentrum Kirchdorfer Heide zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Rita Ihlo und Annedore Plate sorgten dafür, dass sich auch die Kinder wohlfühlten: In ihrer Bastelstube entstanden am Samstag „Weihnachtsbäume to go“, am Sonntag wurde unter ihrer Regie eifrig gebacken.

Aussteller der Veranstaltung lange Treu

Der Markt ist größer geworden als in der Anfangszeit, das Konzept im Grunde unverändert. Viele der rund 15 Helfer unterstützen Familie Becker seit der ersten Stunde, auch einige Aussteller halten der Veranstaltung schon lange die Treue. Neben einer ausgesuchten Auswahl an Holzarbeiten, Dekorationsartikeln, Schmuck und Strickwaren kommen kulinarische Spezialitäten auf dem Markt besonders gut an. Anbieter von Käse, Honig, Mettwurst, ansprechend verpackten Pralinen, ungespritzten Zitrusfrüchten oder Teespezialitäten haben sich inzwischen eine Stammkundschaft aufgebaut.

Der Markt auf Rüters Kamp ist einer von 25, die Horst Wendt aus Thedinghausen und seine Frau seit vielen Jahren regelmäßig ansteuern. Ihr Angebot: „22 Senfsorten aus der historischen Senfmühle Monschau, eine besser als die andere.“ Die Kunden kämen mittlerweile mit langen Einkaufslisten, sagt Wendt. Er schätzt ebenso wie seine Standnachbarin, eine Keramikerin aus Elsfleth, das Ambiente: „Überschaubar, nett und persönlich.“

Weihnachtsbäume als drittes Standbein

„Der Anbau von Weihnachtsbäumen hat damals begonnen als kleines Hobby“, erklärte Marita Becker. Heute ist er neben Ackerbau und Schweinemast drittes Standbein des landwirtschaftlichen Betriebs von Ludolf, Marita und Andreas Becker und ebenso wie der Markt eine Herzensangelegenheit. Den damaligen Schritt haben sie nie bereut: „Wir stehen dahinter und haben richtig Lust dazu.“ - mks