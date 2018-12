Weihnachtsbäume, Dekoratives und Leckeres

23. Adventsmarkt der Familie Becker lockt am Wochenende viele Gäste auf ihren Hof in Kirchdorf

+ 22 Aussteller boten in der Scheune und draußen ihre Produkte feil. - Foto: Kropf

Kirchdorf - Zum 23. Mal veranstaltete die Familie Becker in Kirchdorf einen Adventsmarkt und lockte damit am Samstag und Sonntag viele Gäste auf ihren Hof auf Rüters Kamp. 22 Aussteller boten in der Scheune und auf dem Freigelände eine große Auswahl an heimischen oder auswärtigen Produkten.