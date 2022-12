Wehrblecker bekommt Hähne in Kartons auf Grundstück geworfen

Teilen

Bei den drei Hähnen handelt es sich laut Siegmund Riehl um Kreuzungen aus den Rassen Araucana und Marans, sie seien höchstens ein halbes Jahr alt. © Katrin Fiedler

Wehrbleck – „Das ist Tierquälerei. Wer macht denn so was?“, fragt Hobby-Geflügelzüchter Siegmund Riehl aus Wehrbleck-Nutteln empört: Er bekam Kartons auf sein Grundstück geworfen – darin lebende junge Hähne.

Am 17. Dezember passierte es zum ersten Mal. Ein Karton, in etwa die Größe wie für sechs Flaschen Sekt, lag auf seinem Grundstück gleich hinter dem Zaun. „Da waren zwei Junghähne drin. Unvorstellbar. Viel zu klein und dunkel.“ Die Tiere hätten sich daraus befreien können und seien völlig verstört umhergelaufen. Nur unter Mühe habe er sie einfangen und in Sicherheit bringen können. Dann am 19. Dezember das gleiche böse Spiel: Wieder lag ein über den Zaun geworfener Pappkarton auf Riehls Grundstück. Diesmal mit einem jungen Hahn darin, „ein sehr schönes und großes Exemplar. Das sind Kreuzungen aus den Rassen Araucana und Marans. Höchstens ein halbes Jahr alt“, weiß der passionierte Züchter. „Etwas verängstigt wirken die Drei noch, sind aber sonst in einem guten Zustand“, sagt er.

In dem eigens aufgestellten neuen Heim seien sie erst mal gut untergebracht und könnten sich von dem Schrecken erholen. Er wolle es noch um einen Auslauf erweitern, um die Hähne artgerecht unterzubringen.

Woher die Tiere stammen, könne er sich nicht erklären. Dafür sei diese Art der Züchtung zu selten, erläutert Siegmund Riehl. Bis sich eine abschließende Lösung für das junge Federvieh gefunden hat, behält er die drei Ausgesetzten bei sich auf dem Hof, kündigt er an. Von Katrin Fiedler

„Das ist Tierquälerei“, sagt Siegmund Riehl: In diesen Kartons warf jemand die Tiere auf sein Grundstück. © Katrin Fiedler