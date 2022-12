Wehrbleck mit unspektakulärem Haushalt: Geldsparen und Grünarbeiten im Fokus

Von: Sylvia Wendt

Ehrungen und Verabschiedungen (von links) Markus Kellermann, Enno Heitmann, Helmut Möller, Carsten Falldorf, Ulrich Spilker und Heinrich Kammacher. © Gemeinde Wehrbleck

Der Haushalt 2023 für die Gemeinde Wehrbleck fällt entspannt und unspektakulär aus. Kaum Investitionen, kein Engpass, lediglich in die Straßenbeleuchtung wird Geld fließen. Der Fokus liegt auf Pflege und Vorsorge.

Wehrbleck – Kann man von einer leichten Aufgabe für Kämmerer Michael Kopecki sprechen, wenn beim Aufstellen des Haushaltsplanes für das nächste Jahr keine Sonderausgaben eingeplant sind? Wenn keine schwierigen Finanzierungskulissen in einer Gemeinde berücksichtigt werden müssen? Und obendrein noch mehr Einnahmen als Ausgaben zu erwarten sind? Der Haushalt der Gemeinde Wehrbleck für das Jahr 2023 ist unspektakulär, er wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Montagabend einstimmig genehmigt.

Gleichwohl sagt Bürgermeister Markus Kellermann: „Wir haben zwar keine großen Investitionen in 2023, wollen das Jahr aber nutzen für weitere Pflegemaßnahmen in unseren Zuständigkeiten.“ Kellermann erläuterte, was gemeint ist, zählte Pflegeschnittarbeiten an Straßenbäumen auf, etwa an den Straßen „Zum Strotkamp“ und „An den Eichen“. Auch Bankett-Fräsarbeiten, unter anderem am Fußweg entlang der Bundesstraße 214 werden ins Auge fallen. Die Bushaltestelle Dorfstraße umzubauen, sie barrierefrei zu gestalten, bleibe eine weitere Aufgabe.

Der Ergebnishaushalt 2023 weise einen Überschuss in Höhe von 92 700 Euro auf, erklärte Kämmerer Kopecki, der das Zahlenwerk in seinen Eckdaten vorstellte. Die Überschussrücklage würde auf fast 530 000 Euro anwachsen. Lediglich 5 000 Euro zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind eingeplant als Ausgabe im kommenden Jahr und, prophylaktisch, für 2025 bereits Mittel für den Endausbau der Erschließungsstraße im jüngsten Baugebiet „An der Stranger Straße“. Die Gemeinde Wehrbleck erhält auch weiterhin einen Zuschuss von der Samtgemeinde Kirchdorf in Höhe von 30 000 Euro für die untergedeckten Kosten der Turnhalle.

Die positive Finanzlage in der Samtgemeinde Kirchdorf führt, wie berichtet, zur Senkung der Samtgemeindeumlage um ein Prozent auf 50 Prozent. Das bedeutet eine Ersparnis in Höhe von 5700 Euro für die Gemeinde Wehrbleck.

Ein weiterer Ausgabeposten wird ab 2023 ebenfalls nicht mehr in Wehrbleck geführt: Der Betrieb des kommunalen Bauhofes wechselt von der Gemeinde auf die Samtgemeinde (wir berichteten). Zum Jahresende geht Enno Heitmann, der das Sportplatzgelände gepflegt hatte, nach 28 Jahren in Pension. „Helmut Möller war über 20 Jahre als Gemeindearbeiter für die Gemeinde tätig, er wechselt zum 1. Januar in die Zuständigkeit der Samtgemeinde“, erklärte Bürgermeister Markus Kellermann, der beiden für ihr langjähriges Engagement dankte und jeweils einen Präsentkorb überreichte. Ein Leiter für eben jenen Bauhof wird derzeit übrigens noch gesucht.

Damit der Ehrungen nicht genug: Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher überreichte Ratsherr Ulrich Spilker die goldene Ehrennadel für 25 Jahre Ratsarbeit und Carsten Falldorf für 20 Jahre Ratsarbeit die silberne Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes – nachträglich, denn beide waren bei der Ehrung im Sommer verhindert gewesen.

Mit der einstimmigen Genehmigung des Haushaltes hatte der Rat Wehrbleck den einzigen Tagesordnungspunkt abgearbeitet.

Markus Kellermann gab überplanmäßige Ausgaben (164,32 Euro für Reparaturarbeiten an der Außenuhr der Turnhalle sowie 857,48 Euro für Pflege- und Gestaltungsarbeiten an Grünflachen) bekannt und kündigte aufgrund der Nachfrage seitens eines Bürgers an, dass mit Pflegeschnittarbeiten in der Straße „An den Eichen“ bald zu rechnen sei: „Die Ausschreibungen dazu laufen bereits, die Arbeiten werden in diesem Winter durchgeführt.“