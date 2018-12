Gestern und heute im Kalender vereint

Wehrbleck - Die Kalender sind fertig: Der Heimatverein Wehrbleck nimmt Interessierte im kommenden Jahr mit auf eine Zeitreise, während er gleichzeitig Kontakt hält zur Gegenwart.

Im Kalender für das Jahr 2019, der ab sofort erhältlich ist, haben die Heimatpfleger Fotos zusammengestellt, die historische Bauwerke und Einrichtungen aus der Historie der Gemeinde zeigen. Fotos, die keinen Platz in einer der Chroniken gefunden haben, aber dennoch Gesprächsstoff bieten und Hingucker sind. Ergänzt wurden die Bilder um alte Zeitungsartikel aus den vergangenen 100 Jahren. Aufnahmen von heute zeigen manches Areal, wie es sich im Laufe der Geschichte verändert hat. Eingearbeitet in das Kalendarium sind Abfuhrtermine sowie alle bisher geplanten Veranstaltungen in der Gemeinde. Interessierte können den Kalender ab sofort in den Bäckereien Langhorst und Speckmann, im Gasthaus Lüdemann und bei Edeka Laging sowie Edeka Langhorst in Varrel zu zwölf Euro erwerben. Am Kalender haben Thea Rohlfs, Fred Wiegmann, Marion Langhorst, Markus Kellermann und Volker Heitmann mitgewirkt. Aufheben lohne sich, heißt es seitens der Heimatpfleger, denn: „Das Kalendarium kann man in 2030 das nächste Mal wiederverwenden.“ - sis