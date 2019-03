Wehrbleck: Holzhaufen brennt

Wehrbleck - Feuerwehreinsatz am Donnerstag gegen 20.35 Uhr im Wehrblecker Ortsteil Strange: Auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern brannte ein Holzhaufen.

Beim Eintreffen der Mitglieder der Ortsfeuerwehr Wehrbleck an der Einsatzstelle alarmierten sie die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Varrel nach. „Aufgrund der schlechten Wasserversorgung am Einsatzort“, heißt es in der Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Kirchdorf. Die Feuerwehrleute hätten sich nur unter schwerem Atemschutz dem Feuer nähern können.

Gegen 21.15 Uhr hatten die 25 Einsatzkräfte das Feuer gelöscht.

Rubriklistenbild: © Schlotmann