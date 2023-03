Wechsel zu Bio-LNG hat grünes Licht vom Samtgemeinderat Kirchdorf

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Blick zurück: Im Mai 2007 nahm die Bioganlage Hakenmoor ihren Betrieb auf. © Privat

Kirchdorf – Ein Zuschauer nur und der Kirchdorfer Samtgemeinderat nicht vollständig versammelt – unter anderem fehlt der Ratsvorsitzende: Wie sich herausstellt, hat sich Axel Knoerig kurz vor Sitzungsbeginn schwer verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. Gero Enders übernimmt die Leitung. Alle Beschlüsse erfolgen einstimmig.

Darunter der Aufstellungsbeschluss für die Flächennutzungsplanänderung „Biogas Hakenmoor“. Nachdem, wie berichtet, der Betreiber gewechselt hat und hier künftig das anfallende Biogas zu Bio-LNG verarbeitet werden soll, hatte bereits der zuständige Gemeinderat Bahrenborstel etliche Fragen rund um die Anlage, etwa zum Verkehrsaufkommen. „Es ist kein erhöhtes Verkehrsaufkommen geplant“, zitiert Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher einen der neuen Betreiber. Man wolle aber während des laufenden Verfahrens die Verkehrswege, die eingeplant würden, genauestens im Blick behalten. Ob weitere der herkömmlichen Biogas-Anlagen auf Gebiet der Samtgemeinde umgewandelt werden, um Bio-LNG zu produzieren, bleibe abzuwarten. Dieses erste Verfahren sei auch politisch eng zu begleiten, hieß es aus dem Rat.

Ohne Diskussion stimmte der Rat Änderungen beim Anrufsammeltaxi zu. Das muss, wie berichtet, neu strukturiert werden, denn es konkurriert aktuell mit dem Linienbusverkehr. Im Fokus steht die Verbindung zwischen Freistatt und Kirchdorf – hier soll die bereits bestehende Linie 127 verbessert werden. Die Auswertung der Fahrgastzahlen hatte ergeben, dass diese Verbindung stark genutzt wird. Die Linie 127 dient derzeit hauptsächlich der Schülerbeförderung, soll aber künftig montags bis samstags im Zwei-Stunden-Takt zwischen 8 und 20 Uhr verkehren. Der Bus fährt ab Freistatt mit Halt in Wehrbleck, Varrel und Barenburg bis Kirchdorf. Für die Samtgemeinde bleiben 36 000 Euro zu zahlen, abzüglich der anteiligen Kosten, die der Landkreis Diepholz und der ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen) übernehmen. Als Testphase für diese verstärkte Linie 127 sind zwei Jahre vorgesehen.

Der Samtgemeinderat bestätigte offiziell die Wahlen in den Ortsfeuerwehren Holzhausen und Barenburg. Damit bleibt in Holzhausen Cord Sünkenberg, dessen aktuelle Amtszeit am 19. Juli 2023 endet, weitere sechs Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister. In Barenburg hatte Ortsbrandmeister Nico Siedenberg auf eigenen Wunsch sein Amt niedergelegt (wir berichteten), als Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Volker Sielke gewählt. Der Rat bestätigte Sielke jetzt als neuen Ortsbrandmeister für die Dauer von sechs Jahren. Neuer stellvertretender Ortsbrandmeister ist Timo Siedenberg. Sowohl Sielke als auch Siedenberg haben bereits alle notwendigen Lehrgänge absolviert. „Damit können wir in der Samtgemeinde alle Funktionen in den Ortsfeuerwehren besetzen. Wir sind außerordentlich dankbar, dass sich immer Kameraden gefunden haben, um die Verantwortung zu übernehmen, sodass die Ortsfeuerwehren jederzeit einsatzbereit sind und es keine Vakanzen gab“, dankt Kammacher den Aktiven.

Dank sagt der Samtgemeinderat mit dem Beschluss der Änderung der Entschädigungssatzung von Ratsmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen: In die Liste neu aufgenommen wurden weitere Funktionsträger, bisherige Entschädigungssätze wurden teilweise erhöht. Neu beschlossen wurde zugleich eine monatliche Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Flüchtlingshelfer.