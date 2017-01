Wechsel im Holzhausener Kommando

Holzhausen - Drei Brandeinsätze, eine technische Hilfeleistung – die Bilanz des Einsatzgeschehens 2016, die Ortsbrandmeister Hartmut Nietfeld am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Holzhausen im Landgasthaus Niemeyer zog. Übungen (neben den 24 regulären Diensten) absolvierten die Kameraden im Rahmen der Kreisbereitschaft in Marl und als Atemschutzübung in Kuppendorf. Bei den Wettbewerben habe man gute bis sehr gute Plätze erreicht.

Andy Bredemeier (Zugführer II), Cord Sünkenberg (Gruppenführer II) und Marc Lübkemann (Truppführer) besuchten Lehrgänge an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Loy.

Fritz Niemeyer wurde nach 45 Jahren aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung versetzt. Besonderen Dank sprach ihm Hartmut Nietfeld für seine langjährige Mitarbeit im Kommando aus – und für sein Wirken als „unser Wirt“. Egon Fiedler schied ebenfalls, nach 44 Jahren, aus dem aktiven Dienst aus. Nietfeld dankte dem Ehrenbrandmeister für sein außerordentliches Engagement in alleine 30 Jahren als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Holzhausen.

Besonders erfreulich: Vier junge Frauen und ein junger Mann wollen neben der Jugendfeuerwehr nun auch die Freiwillige Feuerwehr unterstützen. Laura Jurk, Alena Stelloh, Lea-Marie Stelloh, Julia-Aileen Tönjes und Justin Wege verstärken die Reihen, damit hat Ortsfeuerwehr derzeit 40 aktive Mitglieder.

+ Ortsbrandmeister Hartmut Nietfeld hieß Alena Stelloh, Julia-Aileen Tönjes, Laura Jurk und Lea-Marie Stelloh in der Ortsfeuerwehr willkommen, versetzte Lothar Behrens, Fritz Niemeyer und Ehrenbrandmeister Egon Fiedler in die Altersabteilung.

Bei den turnusgemäßen Wahlen galt es, die Funktion des stellvertretenden Ortsbrandmeisters neu zu besetzen: Lothar Behrens ließ sich nach 18 Jahren im Amt nicht erneut aufstellen, er wolle „Jüngeren Platz machen“. In geheimer Wahl wurde Cord Sünkenberg einstimmig als sein Nachfolger gewählt. Der dadurch frei gewordene Posten des stellvertretenden. Schriftführers wird ab sofort von Marc Lübkemann besetzt. Er konnte sich in ebenfalls geheimer Wahl durchsetzen. Egon Fiedler übernimmt zukünftig die Organisation der Altersabteilung von Günter Behrens.

Vier Kameraden zeichnete Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann für langjährige Treue zur Freiwilligen Feuerwehr aus: Rolf Rieke ist seit 25 Jahren Mitglied, Wilhelm Schomburg und Heinz Meier gehören seit 40 Jahren der Ortsfeuerwehr Holzhausen an und Manfred Stelloh bereits seit 50 Jahren. Kemmann dankte ihnen dafür, dass sie über so lange Zeit die Feuerwehr unterstützt und mitgestaltet hätten.

+ Gewählte und Beförderte Mitglieder: Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann und Ortsbrandmeister Hartmut Nietfeld mit Thomas Niemeyer, Cord Sünkenberg, Marc Lübkemann und Lothar Behrens.

Die Hauptfeuerwehrmänner Cord Sünkenberg und Thomas Niemeyer beförderte der Gemeindebrandmeister anschließend zu Löschmeistern.

Bürgermeister Matthias Stelloh dankte Lothar Behrens für dessen lange Mitarbeit im Kommando. Er erklärte, er sehe die Feuerwehr als wichtigen Teil der Dorfgemeinschaft, sich hier zu engagieren sei mit hoher Verantwortung und viel Aufwand verbunden. Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher merkte, dass es „doppelt Spaß macht, wenn man sieht, dass viele junge Menschen neu zur Feuerwehr dazukommen.“ Die Auflösung von Ortsfeuerwehren sei in der Samtgemeinde Kirchdorf kein Thema, da sich hier weiterhin viele sehr engagieren, die Freiwillige Feuerwehr mit Leben füllen und Verantwortung übernehmen.

Hartmut Nietfeld dankte Fritz Niemeyer für die Bewirtung bei allen Veranstaltungen der Ortsfeuerwehr und Arno und Renate Gellrich für die Pflege des Feuerwehrhauses. Lothar Behrens wurde als Überraschung ein Präsent mit „Brandlöscher“ überreicht.