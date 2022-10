Wechsel an Spitze der Jugendfeuerwehr Bahrenborstel/Holzhausen

Teilen

Die neue Führungsspitze mit Vorgängern (von links): René Gellrich, Kira Helena Fröhlich, Alexander Stumpe, Rasmus Stöver und Lena Tönjes. © Jugendfeuerwehr

Bahrenborstel – „Wir haben alles dafür getan, die Jugendarbeit in der Feuerwehr aufrecht zu halten. Wir haben ein Online-Quiz angeboten, haben uns in verminderter Gruppenstärke immer dann getroffen, wenn es irgendwie möglich war. Zu Ostern wurde eine Osterrallye in der Gemeinde organisiert, was sehr gut ankam“, bilanzierte Alexander Stumpe bei der Jahreshauptversammlung die vergangenen zwei Pandemie-Jahre für den Feuerwehrnachwuchs in Bahrenborstel und Holzhausen.

Beim „Bunten Abend“ vor der Pandemie sicherte sich die Jugendfeuerwehr mit dem Stück „Die verdammte Erbschaft“ ihren vierten „goldenen Oskar“ in Folge. Beim Highlight, dem Samtgemeinde-Zeltlager in Barenburg erreichte sie sehr gute Platzierungen. Und im August 2021 gab es ein sportliches Wochenende mit der gesamten Jugendfeuerwehr, mit Bootfahren, Volleyball und Schlagball sowie einem Nachtorientierungsmarsch, der unterstützt wurde durch Mitglieder der Ortsfeuerwehren Bahrenborstel und Holzhausen.

Die Jugendfeuerwehr hätte im Februar 2022 das 25-jährige Bestehen feiern können, was die damals geltenden Auflagen verhinderten. „Wir hoffen aber, dass wir dies im kleinen Kreise nachholen können“, erklärte Stumpe. Der ein letztes Mal die Versammlung leitete – auf der Tagesordnung standen Wahlen und Verabschiedungen. Sinje Hormann, Henrik Plenge und René Buschhorn wurden als Betreuer mit Dank und Präsenten verabschiedet. Kira Helena Fröhlich wurde nach neun Jahren als stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin ebenfalls verabschiedet. Stumpe dankte ihr ganz besonders für die sehr gute Zusammenarbeit. René Gellrich wurde zum neuen stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart gewählt.

Alexander Stumpe stellte sich nach fast 13 Jahren an der Spitze der Jugendfeuerwehr nicht erneut zur Wahl. Als Nachfolgerin wählte die Versammlung Lena Tönjes, bisher zweite stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin. Lena Tönjes dankte Stumpe: „Die Jugendfeuerwehr ist 25 Jahre alt geworden. Du hast sie die Hälfte dieser Zeit geführt und bist maßgeblich am Erfolg und der sehr guten Entwicklung beteiligt.“ Stumpe wurde mit Applaus und Geschenken gedankt.

Als neuer zweiter stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart wurde Rasmus Stöver gewählt. Svea Nietfeld folgt auf Pia Gellrich als Schriftführerin. Neuer Jugendsprecher für Malin Albers ist Marie Gehlenbeck. Ihr Stellvertreter ist Elias Dove.

Gewählte und Verabschiedete mit Gästen (von links): Kreisjugendfeuerwehrwart Ronald Hoffmann, stellvertretender Gemeindebrandmeister Michael Lück, Gemeindejugendfeuerwehrwart Thomas Eichler, René Gellrich, Rasmus Stöver, Ortsbrandmeister Holzhausen Thomas Niemeyer, Jugendfeuerwehrwartin Lena Tönjes, Ortsbrandmeister Bahrenborstel Tobias Pohl, Alexander Stumpe und Bürgermeister Matthias Stelloh. © Jugendfeuerwehr

In den Reihen begrüßt wurden 15 neue Mitglieder, dem stehen zehn altersbedingte Austritte gegenüber. Sophia Schmidtke, Anne Katrin Messerschmidt, Pia Gellrich, Julian Ihlo und Finn Schomburg verstärken ab sofort die Riege der Betreuer.

Stumpe dankte allen Unterstützern, dem Bürgermeister und dem Samtgemeindebürgermeister, dem Kreisjugendfeuerwehrwart, den Ortsbrandmeistern und allen Beteuern, die ihm in den 13 Jahren zur Seite standen und versprach: „Wenn ihr Fragen habt, werde ich euch immer zur Seite stehen.“ Er werde seinen Nachfolgern aber nie vorschreiben, wie sie in der Jugendfeuerwehr zu arbeiten hätten, betonte Stumpe.