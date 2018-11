Wasserversorgung Sulinger Land ersetzt Notstromaggregat im Wasserwerk Kirchdorf

Kirchdorf - „Und es hat keiner gemerkt“, freut sich Andreas Geyer, Geschäftsführer der Wasserversorgung Sulinger Land. Kein Kunde habe gemerkt, dass das Wasserwerk Kirchdorf am 5. November nicht regulär am Netz gewesen ist. Es hätte vielleicht zu Druckschwankungen kommen können, aber der Kundendienst des Wasserversorgers erhielt keinerlei Anrufe. Am 5. November wurde umgeklemmt, ein neues Notstromaggregat am Wasserwerk in Kirchdorf in Betrieb genommen.

Die Wasserversorgung Sulinger Land investierte in die Neuerung rund 100 000 Euro. Notwendig geworden war die Maßnahme, weil das bisherige Notstromaggregat bereits seit 1965 in Diensten steht. Dessen Leistung war reduziert. Soll heißen: Musste auf das Notstromaggregat zurückgegriffen werden, mussten die Leistungen des Wasserwerkes reduziert werden, als Notbetrieb laufen. Das ändert sich jetzt: Das neue Aggregat hat eine Leistung von 220 Kilovoltampere. „Und damit können alle Anlagen des Wasserwerks Kirchdorf vollumfänglich in Betrieb bleiben, sollte der Strom einmal ausfallen“, erklärt Andreas Geyer. Einen ganzen Tag habe das „umklemmen“ gedauert, berichtet Mitarbeiter Günter Frenkler. Im Durchschnitt ein bis zwei Mal im Jahr verzeichne man einen Stromausfall im Bereich des Wasserwerkes Kirchdorf, zu dessen Einzugsbereich derzeit vier Brunnen gehören. Noch habe das alte Notstromaggregat, in Betrieb seit dem Jahr 1965, funktioniert – jedoch: Ersatzteile habe man nicht mehr bekommen können, nennt Frenkler einen weiteren Grund für den Austausch, neben der geringen Leistung. In der Zeit zwischen dem 1. April und dem 30. September habe man die Umrüstung auf das neue Notstromaggregat nicht durchführen können – der Wasserversorger habe in den Spitzenzeiten die Leistung nicht drosseln können.

+ Ein Blick auf das neue Notstromaggregat. © S. Wendt

Die Auflagen haben sich in Bezug auf die Aufstellung des Notstromaggregats geändert, erklärt Projektleiter Jürgen Meyer von der Firma innogy. Umweltschutzauflagen bezüglich des Heizöls, mit dem das Aggregat betrieben wird, mussten, unter anderem, eingehalten werden – schließlich ist das Areal rund um das Wasserwerk als Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Außerdem gilt es, weitere Sicherheitsvorschriften einzuhalten, kurzum: Der Einbau in das bestehende Gebäude des Wasserwerks in Kirchdorf (das im Jahr 1966 in Betrieb genommen wurde) hätte einen deutlichen höheren Aufwand bedeutet, als die jetzt gefundene Lösung: Der Hersteller baut das Aggregat in einen etwa zwei Meter mal sechs Meter großen Container ein, inklusive aller Vorgaben. Diese Kompaktlösung sei außerdem flexibel zu platzieren, erklärt Meyer. Der Container könne bei Bedarf auch versetzt werden. Laut Meyer sei die Nutzungsdauer des neuen Gerätes mit etwa 20 Jahren angegeben. Warum nicht länger? „Es geht um die Verschleißteile, wie etwa Dichtungen, die mitunter nicht länger haltbar sind“, sagt Meyer. Außerdem änderten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen über die Jahre. Der Hersteller habe das Gerät in dessen Betrieb getestet. „Wir überprüfen die Funktionstüchtigkeit einmal im Monat“, erklärt Günter Frenkler. - sis