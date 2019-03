Wasser, Smoothies und Cocktails

Kirchdorf – Das Motto „Bunt und gesund – flotte Drinks ohne Alkohol“ bescherte den rund 80 Sulinger Landfrauen und Gästen im Gasthaus Koopmann in Kirchdorf zum Auftakt ganz unterschiedliche Cocktails – alle ohne Alkohol. Danach stieg Referentin Edda Möhlenhof-Schumann von der Landwirtschaftskammer in das Thema ein: „Kein Leben ohne Wasser“. Die Wichtigkeit von Flüssigkeit für den Organismus sei jedem klar, aber gerade ältere Menschen hätten oft kein Durstgefühl mehr, hieß es.

Lernergebnisse bei Schülern könnten verbessert werden, wenn sie während des Unterrichts trinken dürften. PET-Flaschen sollten vermieden werden, da sie Weichmacher enthalten, die durch Sonneneinstrahlung an das Getränk abgegeben werden und so dessen Geschmack verfälschen könnten. Der Weg in die Getränkeabteilung eines Marktes gleiche einem Labyrinth. Es gebe ein Überangebot an Fruchtsäften, Nektaren, isotonischen, ACE- und Wellness-Getränken. Energy-Drinks hätten vor Jahren den Markt und erobert und seien heute noch bei Jugendlichen sehr beliebt – aber leider nicht ungefährlich. Das gelte auch für die Alcopops, Mischgetränke mit Spirituosen.

Für die Landfrauen sei es ein sehr informativer und schmackhafter Abend gewesen, bilanziert Bärbel Meyer für den Verein. Neben Fingerfood aus dem Hause Koopmann, probierten die Teilnehmer einen „Happy Smoothie“ mit Früchten und Feldsalat und einen „Himbeer Lassi“ mit Vollmilchjoghurt, jeweils frisch zubereitet. sis/r.