Wald-Kita Bauwald in Holzhausen: Spielen im Freien bedeutet Freiheit

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Wer sucht, der findet hier die Wald-Kita „Bauwald“ im Bahrenborsteler Ortsteil Holzhausen. © Wald-Kita

Holzhausen – Sie haben Girlanden mit Waldmotiven gebastelt, die Spiel- und Lernstationen vorbereitet sowie andere kleine Überraschungen für ihre Gäste: Die Mädchen und Jungen im Waldkindergarten „Bauwald“ im Bahrenborsteler Ortsteil Holzhausen hoffen auf viele Gäste, sie sich am Samstag, 24. September, von 14.30 bis 17 Uhr in ihrem Reich zwischen den Bäumen einfinden, gleich hinter dem Feuerwehrhaus, dem Dorfhaus und der großen Wiese.

Im Herbst 2019 gestartet, hatte der Waldkindergarten noch keine Chance, Gäste zu begrüßen und will am Samstag zum Thema Wald, Naturschutz und Tiere informieren. Und zeigen, was sich in den drei Jahren getan hat: „Wir wachsen nämlich“, erklärt Leiterin Silke Bornkamp. „Es ist ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess in kleinen Schritten bezüglich der pädagogischen Arbeit und der Gestaltung des Waldareals, gemeinsam mit den Kindern.“

Die Pandemiebedingungen haben Team und Kinder vor besondere Herausforderungen gestellt: Werden sonst für den Aufbau einer Wald-Kita Kontakte geknüpft mit anderen Einrichtungen, wird sich vernetzt und ausgetauscht, war das unmöglich. Kinder und Team in Holzhausen haben eigene Ideen entwickelt, umgesetzt und sich in dem überschaubaren Waldstück ganz individuelle Spielbereiche geschaffen. Stück für Stück.

Beim Eintreten durch das neue Waldtor sei die Besonderheit der Einrichtung an jedem Tag auf‘s Neue zu spüren. © Wald-Kita

Das hat sich herumgesprochen, die Plätze sind bis ins Jahr 2024 ausgebucht, die Nachfrage beflügelt. Gibt es Besonderheiten, die aus der Pandemiezeit zu berichten sind? Bornkamp verneint, einerseits: „Pandemiebedingte Betreuungsausfälle sind nicht eingetreten und der Kitabetrieb konnte zu jeder Zeit unter den gegebenen Voraussetzungen und Vorgaben aufrechterhalten werden.“ Andererseits ist Silke Bornkamp und ihrem Team aufgefallen: „Es fällt den Kindern heute schwer, sich nicht als Individuum, sondern als Teil einer Gruppe wahrzunehmen. Durch den verstärkten Einfluss von Medien und Konsum und dem sofortigen Stillen von Bedürfnissen fällt es ihnen schwerer, Frustrationen auszuhalten oder etwa ein Ziel zu verfolgen. Dieser Entwicklung wollen wir durch unser Angebot entgegenwirken.“ Wie? „Die Natur ist nicht immer bequem: Bei jeder Witterung ins Spiel zu finden, heißt, Ausdauer zu entwickeln, ein Ziel zu verfolgen und anzupacken.“ Auch wenn es dann mal aus Kindermund heißt: „Oh Silke. Du bist sooo streng. Du bist die Strengste!!!“

„Wir haben es auch nicht immer leicht“, kontert Silke Bornkamp und lacht. Sie weiß: „Spielen unter freiem Himmel bedeutet Freiheit, eigeninitiiertes Spielengagement, das Wahrnehmen der natürlichen Umgebung mit all ihren Abläufen, Anregung zum selbstständigen Tun mit den vorgehaltenen Möglichkeiten.“

Schöne Dekoration, natürlich selbst gebastelt. © Wald-Kita

Die Kinder haben in den zurückliegenden drei Jahren Spiel- und Lernideen entwickelt und dabei wurde der Wald in einen kindgerechten Lernspielraum verwandelt. Besucher werden sehen, wo Spielecken entstanden sind, Schaukelplätze, Bauplätze, Arbeits- und Kletterplätze. Sie werden entdecken, dass Kinder und Team einen Garten angelegt und in Zusammenarbeit mit dem Nabu Nist- und Brutkästen angebracht haben. Die Ausstattung habe dank Spenden kontinuierlich erweitert werden können, etwa um Arbeitstische, Werkmaterialien.

Wiederkehrende Fragen der Eltern betreffen die „richtige“ Kleidung – und die Vorbereitung auf die Schule. Für Bornkamp wichtig ist die Entwicklung der Basiskompetenzen der Kinder – ohne die verstärkte Nutzung von Medien und Spielzeugkonsum. „Die Kinder sollen Holz stapeln, Spielecken mit Tüchern gestalten, Ideen zum Spiel entwickeln, sich sprachlich austauschen, Lösungen finden, klettern und springen, an ihre Grenzen kommen, wahrnehmen unter Einsatz ihrer Sinne, untersuchen, herausfinden. Und dabei den Bezug zu Natur und Umwelt entwickeln – denn nur so kann sie für die Zukunft geschützt und erhalten werden.“ So entwickele sich in der Wald-Kita das Interesse an Zahlen, Buchstaben, Abläufen ebenso wie in Regeleinrichtungen – auch im „Bauwald“ werde der Bildungsplan in den Tagesablauf integriert.

Das Team beantwortet am Samstag gerne fragen: Neben Silke Bornkamp gehörte dazu bisher Rosa Freye, die jetzt zum Masterstudium an die Uni wechselt. Für sie neu kommt Anita Müller. Als zweite Kollegin und Vertretungskraft ist Mira Beckmeyer dabei. Für Samstag haben sich auch die Eltern engagiert bei den Vorbereitungen. Eine der Mütter hat den Bau eines Insektenhotels durch den Opa organisiert. Dieses Hotel soll von allen Gästen „befüllt“ werden. Der Heimatverein Holzhausen unterstützt die Veranstaltung durch die Verpflegung der Gäste im Dorfgemeinschaftshaus.

Spielstationen haben die Kinder vorbereitet. © Wald-Kita