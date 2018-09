Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019

Kirchdorf - Einstimmige Beschlüsse wurden notiert für das Protokoll der jüngsten Sitzung des Rates der Samtgemeinde Kirchdorf. Das Gremium tagte unter der Leitung des Ratsvorsitzendem Axel Knoerig am Dienstag im Rathaus. Und legte den Fahrplan fest für die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters.

Die Amtszeit von Amtsinhaber Heinrich Kammacher endet am 31. Oktober 2019. Und Kammacher hat sich entschlossen, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, wie berichtet. Der Samtgemeinderat votierte am Dienstag einstimmig dafür, die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters am 26. Mai 2019 durchzuführen – zeitgleich mit den Wahlen zum Europäischen Parlament und der ebenfalls anstehenden Landratswahl.

„Bei der Wahl zum Europäischen Parlament handelt es sich ebenfalls um eine Bürgerwahl, so dass es sinnvoll ist, die Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters zeitgleich stattfinden zu lassen“, erklärt Maren Wiechmann. Die Verwaltungsfachangestellte wurde ins Amt der Samtgemeindewahlleiterin gewählt, als ihre Stellvertreterin Marion Riekmann. Auch diese Beschlüsse fielen einstimmig.

Durch die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters, der gemäß Niedersächsischem Kommunalwahlgesetz eigentlich die Wahlleitung qua Amt übernimmt, musste nun eine neue Leitung gewählt werden – berufen werden dazu können Beschäftigte der Samtgemeinde. Die zeitgleiche Wahl von Parlament, Landrat und Samtgemeindebürgermeister reduziere den Aufwand für die Wahlorganisation und deren Durchführung. Eine mögliche Stichwahl sei aufgrund der Pfingstfeiertage am 16. Juni 2019 durchzuführen, heißt es im Beschluss des Samtgemeinderates.

Die Samtgemeinde Kirchdorf hat bereits im Jahr 2016 eine Kooperation zur Bildung und Etablierung des „Landschaftspflegeverbandes Diepholzer Moorniederung“ unterzeichnet. Nun sind die Weichen für die Gründung des Verbandes mit Sitz im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima im Wagenfelder Ortsteil Ströhen gestellt. Der Mitgliedsbeitrag wird für die Kommunen nach deren Einwohnern berechnet, für die Samtgemeinde Kirchdorf könnte das einen Jahresbeitrag von gut 2 000 Euro bedeuten. Der Rat votierte einstimmig für die Mitgliedschaft der Samtgemeinde in dem Verbund.

Der Gemeinderat Wehrbleck will ein neues Baugebiet ausweisen – die vorhandenen Flächen sind fast alle verkauft. Zur „planungsrechtlichen Absicherung der vorhandenen Wohnnutzung und zur Entwicklung weiterer Wohnnutzung“ sei eine Änderung des Flächennutzungsplanes für den angestrebten Bereich östlich der Stranger Straße notwendig, da er im Außenbereich liege. Beschlüsse darüber liegen im Zuständigkeitsbereich des Samtgemeinderates. Das Gremium beschloss die notwendigen Änderungen einstimmig. - sis

