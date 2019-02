Wolfgang Böer wünscht sich mehr Aktive für den Verschönerungsverein Varrel

Varrel - 104 Mitglieder gehörten Ende 2018 dem Verschönerungsverein Varrel an, erfuhren diejenigen, die zur Jahreshauptversammlung ins Varreler Küsterhaus kamen. Vorsitzender Wolfgang Böer berichtete von den Arbeiten, die im Vorjahr von vielen Helfern geleistet wurden.

Namentlich erwähnte er die neue Mannschaft, die den Auf- und Abbau der Weihnachtssterne besorgt: Jörg Mühlenhardt, Friedrich Albers, Chris Sudmann, Wilfried Wöltje und Stephan Witte. Böer selbst wirkt dabei nur noch im Hintergrund mit. Die Lufttankstelle am Raiffeisenmarkt ist montiert. Der Standort sei auch deshalb günstig, weil er nachts beleuchtet ist und so vielleicht „Vandalen“ abschreckt. Solche haben im Vorjahr Bänke und Bäume zerstört.

Keine Vandalen, sondern der Zahn der Zeit hatte dafür gesorgt, dass die Pergolabalken am Dorfplatz so marode waren, dass sie samt dem wilden Weinbewuchs entfernt werden mussten. Die Pergola, so Böer, komme nicht wieder, da werde man sich etwas anderes einfallen lassen. Auch der Ackerwagen in Schäkeln sei sanierungsbedürftig. Der Wildwuchs hinter dem Bücherschrank wurde beseitigt, neue Anpflanzungen sind geplant. Dabei hoffe man, dass der Sommer nicht so trocken wird wie der vorige, denn da sei manches Neugepflanzte eingegangen und das ständige Gießen habe viel Arbeitskraft gebunden.

Diskutiert wurde darüber, ob Böers Eindruck stimmt, dass in diesem Winter besonders viele Bäume gefällt wurden, ohne dass ein Grund dafür erkennbar war, darunter gesunde alte Eichen. Böer plädierte für den Erhalt der Bäume, und die Diskussion führte über Vögel, Insekten und Blumenwiesen schließlich zu der Erkenntnis, dass sich jeder „an die eigene Nase fassen müsse“ und im eigenen Garten auch viel für die Umwelt tun könne. Bürgermeister Heinrich Hustedt kündigte in diesem Zusammenhang an, dass für die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die nunmehr „auf der Zielgeraden“ sei, noch weitere Bäume gefällt werden müssten. Im dritten Quartal soll Baubeginn sein.

Im vorigen Jahr hatte es die Schießgemeinschaft Verschönerungsverein/Küsterhaus beim Dorfpokalschießen mit einem dritten Platz auf das Siegerpodest geschafft. Diese Veranstaltung hat das letzte Mal stattgefunden, sie wird wegen der zurückgehenden Beteiligung ab sofort eingestellt, gab der Bürgermeister bekannt.

Das Verlesen des Protokolls von 1994 erinnerte an den Bau des Wanderweges und die damals diskutierte Verschmelzung des Verschönerungsvereins mit dem Heimatverein (heute Verein „Kultur im Küsterhaus“), die dann doch nicht vollzogen wurde.

Ganz zum Schluss noch eine wichtige Nachricht: Im nächsten Jahr stehen Vorstandswahlen an, und Wolfgang Böer erklärte, für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung zu stehen. „Junge Leute müssen ran!“, rief er aus, und das gelte nicht nur für den Vorstand, sondern auch für die Helfer, deren Zahl aus Altersgründen schrumpft. gk