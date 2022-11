Barenburg: Von wegen Bewegungsdefizit...

Von: Sylvia Wendt

Spaß mit dem TuS ist in der Turnhalle garantiert. © S. Wendt

Von wegen Bewegungsdefizit! Das Kinderturnen im TuS Barenburg ist rege nachgefragt: „Das läuft seit Jahren super.“

Barenburg – Die Pandemie soll für viele Kinder (und nicht nur die) zu wenig Bewegung bedeutet haben. Aktuell starten die verpflichtenden Schuleingangsuntersuchungen für die künftigen Abc-Schützen. Nachgeschaut am „Tag des Kinderturnens“ des Deutschen Turnerbundes beim TuS Barenburg am Donnerstagnachmittag. Und, gibt es Bewegungsdefizite bei den Kindern? Sabine Müller, Spartenleiterin Kinderturnen im TuS, lacht: „Bei denen, die zum Kinderturnen kommen, nicht.“ Wie zum Beweis springen, laufen, klettern, balancieren die Mädchen und Jungen auf dem Parcours, der in der Turnhalle aufgebaut ist.

Zwei Seiten, jeweils sechs Übungen: Einen Stempel bekommt, wer die Prüfung schafft. 30 Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis acht Jahren wetteifern um das Kinderturnabzeichen „Das kann ich schon“, das Turnerbund und Bewegungsinitiative „kinder Joy of Moving“ initiiert haben. Ja, der Spaß steht hier eindeutig im Vordergrund und warten, bis man an der Reihe ist, würde vielleicht klappen, würde es dafür auch einen Stempel geben. Die Zeit von 16 bis 17.30 Uhr am Donnerstag gehört eigentlich den „Powerkids“, die Andrea Sielke leitet. Und auch Sielke muss verneinen – die Kinder, die diese Gruppe besuchen, haben ebenfalls eher Spaß am Sport, als das sie zu wenig betreiben, was dann wiederum den schulärztlichen Teams auffallen würde.

Deshalb etwa ist Melanie Weigelt nicht nur die Mama von Paul, sondern auch Übungsleiterin im TuS geworden. Zusammen mit Paul war sie erst beim Eltern-Kind-Turnen. Eine Gruppe, die laut Birgit Rohlfing auch in der Pandemie nicht zu wenig Teilnehmer hatte. „Das läuft seit Jahren super“, sagt Rohlfing. Die Kids bis fünf Jahren werden begleitet von Mamas, Papas oder Großeltern. Aufwärmen, Bewegungstanz, Laufspiele gehören zum regelmäßigen Angebot.

Das Zwischenalter, die einen noch im Kindergarten, die anderen schon in der Schule – diese Gruppe der Fünf- bis Siebenjährigen bilden die „Powerkids“. Nach dem Warmwerden stehen Laufspiele oder gerne sportliche Abenteuer mit den Gerätelandschaften, die mit vorhandener Ausstattung gebaut werden kann, auf dem Programm. Auch Ringe und Taue sind gefragt. Weil Sohn Paul weiterhin Lust hatte auf sportliche Einheiten mit anderen Kids in der Turnhalle, war für Mama Melanie Weigelt klar: „Ich helfe mit als Übungsleiterin.“ Die kann nicht nur der TuS Barenburg stets gebrauchen.

Wenn nun das schlechte Gewissen plagt, darf notieren: Der traditionelle Silvesterlauf findet statt. Termin: 31. Dezember, vormittags.

Kontakt www.tus-barenburg.de