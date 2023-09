Von Können bis Kartoffelpuffer

Von: Katrin Fiedler

Viel los war am Sonntag beim Herbstfest in Barenburg. © Katrin Fiedler

Herbstfest am historischen Speicher in Barenburg

Barenburg – Mit viel guter Laune und Kartoffelpuffer wurde am Sonntag in Barenburg die Ernte gefeiert: Der Verschönerungs- und Heimatverein Barenburg hatte mit seinen fleißigen und aktiven Mitgliedern einen wunderbaren Nachmittag im Zeichen der Ernte gestaltet. „Die Männer sind hier für den Außenbereich zuständig und die Frauen kümmern sich um die Kuchen und die Getränke”, verrät Vorsitzender Rolf Imkenberg. So wurde nicht nur ein wunderschön dekorierter Erntewagen präsentiert, sondern auch alte Erntemaschinen und Traktoren. Und Jutta Sünkenberg ergänzt: „Die Frauen aus der Webstube zeigen gern ihr Können und ihre Produkte”.

Aber nicht nur anschauen, sondern auch Mitmachen ist beim Erntefest am Speicher gefragt: Bei den Barenburger Strickeschlägern geht es sehr dynamisch zu, als Beate Tichy aus Borstel für ihren Mann ein Seil von etwa drei Metern Länge dreht. „Das macht Spaß und ich habe sowas noch nie gemacht”, freut sie sich. Albert Düvel vom Heimatverein leitet die Besucher fachkundig an: „Ich habe das schon als Kind gern gemacht. Früher hat man dafür die Strohbänder benutzt. Heute verwendet man dafür Sisal oder eben, wie wir hier, diese synthetischen Fäden in unterschiedlichen Farben” erklärt er.

Bei den Frauen aus der Webstube geht es fröhlich zu. Sie sind mit den neueren Ausgaben der Spinnräder dabei, aus der Wolle von Schafen Fäden in unterschiedlichen Stärken zu weben, die dann zu Tüchern, Socken und sogar Teppichen verarbeitet werden. Jeden Montag treffen sie sich in den Barenburger Webstuben, um dort dies alte Handwerk zu pflegen und möglichst an die nächste Generation weiterzugeben.

Bereits gegen Mittag zieht ein Duft von Kartoffelpuffern über den Platz, selbst gerieben und traditionell gebacken – mit Mehl und Grieß und Ei. 50 Kilogramm Kartoffeln wurden dafür verarbeitet und finden bei den hungrigen Besuchern reißenden Absatz.

Ob Honig, Kinderkleidung, Lederwaren oder Dekoratives aus Holz und Licht – überall gibt es handwerkliches Können zu bewundern und zu erwerben. Am Nachmittag unterhält der Kirchdorfer Posaunenchor die Besucher mit einigen Ständchen.

Der Barenburger Verschönerungs- und Heimatverein lädt viermal im Jahr zu den beliebten Speichernachmittagen ein. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn noch ein paar mehr Menschen den Weg zu uns finden würden, um mit uns gemeinsam diese schöne Tradition fortzusetzen”, meint Rolf Imkenberg. Im Dorf hätten sie im Frühjahr außerdem ein Storchennest aufgestellt, das bereits von einem Storchenpaar begutachtet wurde und wahrscheinlich im nächsten Jahr als Brutstätte genutzt wird. Auch das sei Traditions- und Umweltpflege.

Wer sich für die Gemeinschaft des Verschönerungs- und Heimatvereins interessiert, kann sich gern bei Corinna Becker melden (Tel. 0 42 73 / 96 26 55). Oder am 3. Dezember zum Weihnachtsmarkt vorbeischauen, wenn die Aussteller mit weihnachtlichen Produkten aus der Region erneut altes Handwerk präsentieren.