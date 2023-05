Von Engeln, Ballast und Regen

Von: Sylvia Wendt

Holger Könemann ist mit E-Bike und Anhänger, ansonsten aber allein in Frankreich unterwegs. © Privat

Kirchdorf – Eine Auszeit der besonderen Art hatte sich Holger Könemann genommen. Er hatte Urlaub angespart, mit dem Arbeitgeber gesprochen und natürlich das Okay der Familie eingeholt. Und dann radelte er durch Frankreich. Zeit für sich, Zeit – vor allem – mit sich. Neben Beruf und Familie ist Holger Könemann als Bürgermeister der Gemeinde Kirchdorf aktiv – ein Nebenjob, der fordert. Auf seiner am gestrigen Freitag zu Ende gegangenen XXL-Radtour hatte er sich Zeit für ein Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung genommen. Die Fragen stellte Sylvia Wendt.

Wo erwische ich Sie gerade?

Ich bin nun gut 1 600 Kilometer auf dem Rad unterwegs in Frankreich und bin nun in Toulouse angekommen, wo ich einen Tag Pause einlege.

Mancher ist aufgeregt vor dem Start einer solchen Reise: Wie gut haben Sie die letzte Nacht zu Hause geschlafen?

Soweit ich mich erinnere sehr gut. Es war nicht die letzte Nacht vor der ersten Etappe. Ich bin schließlich in Saarbrücken gestartet. Wir haben gute Freunde in der Nähe von Bad Kreuznach. Dahin sind meine Frau Andrea und ich am 31. März gefahren. Nach einer auch dort guten Nacht hat mich Andrea nach Saarbrücken gefahren. Dann habe ich mein Rad und den gepackten Anhänger ausgeladen, Regensachen angezogen, einen Kuss bekommen und dann ging es auf die erste Etappe.

Und wie war der Tag, die erste Nacht auf der Reise?

Nach 76 Kilometer fast ausnahmslos im Regen, war ich ordentlich kaputt. Auch ein wenig genervt, gebe ich zu. Ich war gut gegen den Regen geschützt, aber die Abdeckung meines Anhängers war dann doch nicht dicht. Rad und Anhänger waren vollkommen eingesaut. Mein erster Gastgeber, ein Schafswirt, hatte einen Teil des Schafstalls im Dachgeschoss zu einem Strohhotel ausgebaut – so roch es auch. Es gab zehn Betten, ich war der einzige Gast. Man war mir sehr behilflich, meine Sachen über Nacht zu trocken. Aber zurück zur Frage: Auf Stroh mit Thermarest-Matratze und Schlafsack habe ich ganz gut geschlafen.

Wann sind Sie als Reisender „angekommen“ und hatten Abschied vom Alltag genommen?

Das ging wirklich erstaunlich schnell, weil da so viele Eindrücke waren, es so viel zu meistern galt: Die nächste Unterkunft? Werde ich sie finden? Wie ist der Check-in? Wo kann mein Rad mit dem Anhänger stehen? Was will ich am Abend machen? Wo esse ich? Wo kann ich am Morgen frühstücken?

Frankreich ist ja nicht als Radlerparadies bekannt, oder?

Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt sehr gute sowie mehr oder weniger gut ausgeschilderte Radwege. Ich bin fast ausnahmslos an Kanälen und Flüssen gefahren, an denen ganz gute Radwege angebunden sind. Ein Problem ist, dass meine Navigation teilweise Wege vorschlägt, die an kommunalen Wirtschaftswegen liegen. Die sind aber, vor allem in Südfrankreich, überwiegend nicht mit hiesigen Verhältnissen vergleichbar.

Was an Gepäck hat sich bewährt – und was nicht?

Ein Plus sind gute Satteltaschen und der mit neuen Rädern ausgestattete Anhänger sowie das gut gewartete E-Bike mit zweitem Akku, ein guter Helm und ein guter, gefederter Sattel. Aber auch gute Regenkleidung: Schutz für die Schuhe musste ich nachkaufen. Wichtig ist Funktionskleidung und übrigens keine Fahrradhose mit Polster. Unverzichtbar: Handy! Negativ: Mein Zelt ist zwar klein und leicht, aber zu billig. Gut ist es eigentlich nur bei gutem Wetter. Ich hatte auch zu viel zivile Kleidung dabei. Ich habe schon zwei Päckchen Ballast nach Hause geschickt – und immer noch zu viel dabei.

Nach fast 2000 Kilometern: Erste Erkenntnis? Beine? Luft? Training?

Die Beine sind okay, dem E-Bike sei Dank, auch wenn es das eine oder andere Mal auch mit Unterstützung hart war. Der Po – danach fragen Sie gar nicht? Der ist auch okay. Aber wenn die Etappen über 60 Kilometer lang werden, merkt man ihn natürlich und freut sich auf das Ende der Etappe. Zweimal musste ich ob unmenschlicher Steigungen das schwere Fahrrad plus schwerem Anhänger hochschieben. Da streikte auch der Motor. Da war ich ziemlich fertig. Am schlimmsten war es in Lyon. Da habe ich für die letzten 800 Meter fast 45 Minuten gebraucht.

Sie sollten jetzt aber ziemlich fit sein.

Ja, einen Trainingseffekt gibt es sicher: Ich fühle mich körperlich gut, bin ja jeden Tag in Bewegung, sammle immer auch Schritte, da ich viele Sehenswürdigkeiten in vielen Städten zu Fuß erkunde.

Was hat gefehlt in der Vorbereitung?

Eigentlich nur – wie im normalen Leben – die Zeit. Ich war gut vorbereitet, hatte und habe einen guten Plan, der sich im Grunde auch bewährt hat, aber ich war erst auf der letzten Rille damit fertig. Wenn ich den Anhänger öfter zur Probe gepackt hätte, wäre vermutlich von vornherein mehr Ballast daheim geblieben.

Kann man sich eigentlich wirklich vorbereiten auf Unbekanntes?

Nein, kann man nicht. Aber das ist auch das Spannende. Ich wollte ursprünglich mal den Jakobsweg – teilweise – gehen. Aber aufgrund einer Knie-Operation kam der Gedanke auf das Fahrrad und dann auch noch als E-Bike. Was man braucht, wenn es so läuft wie bei mir bisher, ist Beistand. Ich war immer in Kontakt mit der Familie, auch mit Freunden, was mir sehr geholfen hat. Aber auch, ich kann es gar nicht anders nennen, als „göttlichen Beistand“. Wenn gar nichts mehr ging, wurde mir ein Engel auf den Weg geschickt oder mein Wunsch erhört. Ein Beispiel: Auf dem Weg nach Besançon. Ich pausiere etwa zwölf Kilometer vor dem Ziel, kann dort sogar mein E-Bike laden, mache noch ein Foto. Etwa acht Kilometer weiter will ich das nächste Foto machen. Nur: Das Handy ist nicht da. Ich konnte es nur auf dem Rastplatz liegen gelassen haben. Mit allem, was ich eh schon in den Beinen hatte, denn es war eine lange Etappe, ging es zurück. Unendliche Stoßgebete, dass es dort noch liegt. Aber: So viel Glück gibt es ja gar nicht. Da liegt es. Puh!

Nach fünf Wochen auf dem Rad ....

... kehre ich dann in mein normales Leben zurück. Worauf ich mich, trotz der weit überwiegend guten Zeit, die ich vor allem mit mir verbringe, auch schon irgendwie freue – nach etwa 2 000 Kilometern mit dem Rad, die dann hinter mir liegen.