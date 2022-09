Vom Zusammenhalt in Barenburg

Von: Sylvia Wendt

775 Jahre Barenburg: Regenschirme waren zur Eröffnung ein Muss. © S. Wendt

Nasser Auftakt ins Festwochenende / Bürgermeister Röper: „Lebenswertes Zuhause schaffen“

Barenburg – Regen? Wie jetzt? Und wie gut, dass der TuS Barenburg Regenschirme in der Fanartikel-Auswahl hat. Und Schals. Beides super zu gebrauchen beim Auftakt zum Drei-Gründe-Feier-Wochenende in Barenburg.

Inoffizieller Auftakt sei schon am Donnerstag gewesen, als die Kicker des TuS Barenburg den TuS Kirchdorf mit 5:0 zum Duschen schickten. Applaus von den Gästen, die sich für die offiziellen Ansprachen am frühen Abend auf dem neuen Zentralen Busbahnhof in der Ortsmitte einfanden. Die hat sich komplett verändert. Der jahrelange Kampf für die Ortsumgehung mündete in die Freigabe derselben Ende November 2018. Die aufwendige Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt des Fleckens, erst nach der Ortsumgehung möglich, ist längst abgeschlossen. Über die Dauer aller Bauarbeiten rückte der Zeiger vor auf 775. Seit 775 Jahren bereits ist die Gemeinde auf den Karten verzeichnet. Am Freitagabend gab Bürgermeister Lars Röper den Startschuss für drei Tage, an denen der Flecken feiert. Röper dankte vielen Wegbegleitern, den Ratskollegen, dem krankheitsbedingt verhinderten Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher, dem Rathausteam, dem Bauhofteam und dem Team des Fördervereins Freibad – sie alle hätten sich eingebracht in die Vorbereitungen für das Festwochenende. Die Liste der Namen war da noch nicht beendet: Zahlreiche Vertreter aus Vereinen und Institutionen ließ Röper auf die überdachte Bühne eilen, damit sie ihren wohlverdienten Applaus für ihr Engagement bekamen.

Lars Röper. © Wendt, Sylvia

Bürgermeister Lars Röper erinnerte, dass 750 Jahre Fleckensgeschichte vor 25 Jahren gefeiert wurden. Und die neue Chronik die jüngsten 25 abdecken werde – ein Zeitraum, so Röper, gefüllt mit ebenfalls vielen kleinen und großen Ereignissen. Und, dass ein Volksfest zur Fertigstellung der Ortsdurchfahrt bereits vor fast zwei Jahren geplant gewesen sei – allein die Pandemie samt ihrer Auflagen hätte das verhindert. Nun werde das nachgeholt.

Röper: „Die Fleckensbewohner haben viel durchlebt, gute Zeiten und schlechte, aber immer muss der Zusammenhalt überwogen haben, nie haben sie den Flecken aufgegeben.“ Wie zum Beweis trotzen von den 1200 Bürgern etliche dem Regen, rücken zusammen (und planen dann doch spontan von Freiluft- um auf Saalfete bei Maschmann). „Wir müssen auch für die folgenden Generationen Verantwortung übernehmen, ein lebenswertes Zuhause für die kommenden Generationen im Flecken schaffen“, erklärte Röper und gab vor: „Lasst uns ausgelassen feiern und Spaß haben.“

Als stellvertretender Samtgemeindebürgermeister schickte Detlef Nuttelmann Genesungswünsche an den Amtsinhaber (der von 1991 bis 2006 Bürgermeister im Flecken war, darunter bei der 750-Jahr-Feier). Auch Nuttelmann dankte den ehrenamtlichen Helfern: „Ohne Ehrenamt kann so ein Fest nicht stattfinden.“ Als stellvertretender Landrat gratulierte Volker Meyer und wünschte den Organisatoren, dass sie Gäste aus nah und fern anlocken für die Feiern. Er lobte die zielstrebige und selbstbewusste Kommunalpolitik, die einen Ort mit hohem Freizeitwert geschaffen habe. Und versprach, dass es an nötigen Entscheidungen des Landkreises Diepholz nicht mangeln werde. Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig erinnerte an Details rund um die Ortsumgehung, deren Eröffnung – so Knoerig – für den Flecken politisch einer der schönsten Tage gewesen sei. Das Dorfleben in Barenburg sei nachhaltig verändert. Ehrenamt und Dorfgemeinschaft würden hier gelebt. Ortsbrandmeister Nico Siedenberg erntete spontan Beifall, denn er gab zum Schluss der Ansprachen bekannt, dass 50 Liter Freibier ausgeschenkt würden.