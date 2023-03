Volker Sielke neuer Ortsbrandmeister in Barenburg

Von: Sylvia Wendt

Das neue Kommando (von links): Timo Siedenberg, Christian Rohlfing, Michael Reimers, Torsten Böhnke, Andy Zumaya, Stefan Symkenberg, Stefanie Rajes und Volker Sielke. © Zumaya, Andy

Freiwillige Feuerwehr Barenburg will die Aufgaben mehr verteilen

Barenburg – Mit dem überraschenden Rücktritt von Nico Siedenberg als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Barenburg Ende November 2022 war dessen Stellvertreter Volker Sielke zunächst kommissarisch mit der Leitung der Wehr beauftragt. In der jüngsten Versammlung wurde er von den Barenburger Einsatzkräften zum neuen Ortsbrandmeister gewählt.

Wie war die Situation für die Ortsfeuerwehr seit November? „Das Kommando hat sich oft und lange getroffen, Gespräche mit den jüngeren Einsatzkräften wurden geführt: Darüber, was sie sich so vorstellen, wann sie bereit wären, etwa den Posten des Ortsbrandmeisters zu übernehmen“, berichtet Volker Sielke. Als Firmeninhaber ist er beruflich gut eingespannt, hat Familie, Kinder – wie stellte sich die Situation für ihn als Nachfolger dar? „Ich wollte, dass es weitergeht. Wir haben eine super Kameradschaft – es fehlte nur der Ortsbrandmeister. Wir haben viel im Kommando drüber gesprochen, wie wir die Aufgaben mehr verteilen können. Ich bekomme viel Unterstützung“, sagt Volker Sielke, der seit 2009 als stellvertretender Ortsbrandmeister Verantwortung trägt.

Sein Stellvertreter ist Timo Siedenberg – und Sielke dankt ihm und dem neuen Gruppenführer Torsten Böhnke dafür, dass sie, wie ihre in den Ämtern bestätigten Kommandokollegen, Verantwortung übernommen haben. Das hatte auch Nico Siedenberg, der als Atemschutzgerätewart der Ortsfeuerwehr und für die Samtgemeinde fungierte, die Jugendfeuerwehr mitbegründet hat und als stellvertretender Jugendwart aktiv war. Siedenberg hatte als Zugführer der Dekon-P und des ABC-Zuges kreisweite Verantwortung – neben der Aufgabe als Ortsbrandmeister und der technischen Versiertheit, die als Gerätewart des Rüstwagens und dessen Umbau unschätzbar waren. „Du hast einen ganz großen Anteil, dass unser Ausbildungsstand bei der technischen Hilfeleistung sehr hoch ist. Nico, vielen Dank für alles“, geht ein Gruß an den zurückgetretenen Ortsbrandmeister.

Geehrte Mitglieder und Gratulanten (von links): Ratsfrau Irene Eikmeier, Timo Siedenberg, Pascal Maschmann, Dennis Becker, Till Stratmann, Werner Lehning, Volker Sielke and Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. © Zumaya

Sielke dankte ebenso der Samtgemeinde für die Unterstützung. Fazit der intensiven Beratung über die Besetzung der Führungsposten sei: Die Gewählten seien zum jetzigen Zeitpunkt die beste Lösung. „Es ist aber in der weiteren Planung, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen“, kündigte Sielke ein verstärktes Augenmerk auf die Ausbildung der Einsatzkräfte an. Diese Planung solle die Ortsfeuerwehr Barenburg in die Lage versetzen, bei zukünftigen Veränderungen in der Führung aus einem größeren Kreis an Mitgliedern schöpfen zu können, die die notwendigen Lehrgänge absolviert haben. Und sich persönlich in der Lage fühlen, frei werdende Posten zu besetzen. „Nur zusammen schaffen wir das“, erklärte Sielke. Er kann auf derzeit 52 aktive Mitglieder (darunter zwölf Frauen), 27 von ihnen Atemschutzgeräteträger zurückgreifen. Im abgelaufenen Jahr waren 23 Einsätze zu meistern, sieben Brandeinsätze, 15 technische Hilfeleistungen – ein Fehlalarm war auch darunter.

Personelles und Termine Wahlen: Ortsbrandmeister (neu): Volker Sielke, stellvertretender Ortsbrandmeister (neu): Timo Siedenberg, Gruppenführer: Torsten Böhnke (neu), Christian Rohlfing, Schriftführer: Michael Reimers, Sicherheitsbeauftragte: Stephanie Rajes, Atemschutzwart: Stefan Sünkenberg, Pressewart: Andy Zumaya.

Beförderungen: Lucas Siedenberg (Feuerwehrmann), Pascal Maschke, Till Stratmann, Dennis Becker (Oberfeuerwehrmänner).

Lehrgänge: Lucas Siedenberg (Truppmann 1), Pascal Maschke, Dennis Becker, Till Stratmann und Timon Brokate (Truppmann 2), Enno Thaeter (Maschinistenlehrgang), Janine Lübkemann (Atemschutz und Sprechfunk).

Ehrungen: 40 Jahre Mitgliedschaft: Werner Lehning, Wolfgang Bergmann (verhindert); 25 Jahre Mitgliedschaft: Hauke Wolff (abwesend).

Termine: 8. April, Osterfeuer und Ostereiersuchen am Gerätehaus (Es erfolgt keine Holzanlieferung.