Virtueller Kirchgang

Pastor Bachhofer bietet Kirchdorfer Gemeinde Ostergottesdienst im Internet

+ Beim Aufbau für den Online-Gottesdienst: Pastor Klaus-Joachim Bachhofer in der Sankt-Nikolai-Kirche in Kirchdorf. Foto: Pia Bachhofer

Kirchdorf – Neue Wege der Seelsorge geht auch die Kirchengemeinde Kirchdorf in der Corona-Krise: Am Sonntag feiert Pastor Klaus-Joachim Bachhofer den traditionellen Ostergottesdienst erstmals nicht, wie gewohnt, „live“ in der Kirche, sondern bietet stattdessen einen Online-Gottesdienst an.