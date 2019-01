Vielleicht ab 2020 auch Kameradinnen

Heerde/Kuppendorf - Jens Kellermann begrüßte, erstmals im Amt des Ortsbrandmeisters, die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Kuppendorf und Gäste zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Klick“ in Heerde. Kellermann bedankte sich bei seinem Vorgänger Thorsten Klußmann für sein Engagement als Ortsbrandmeister, ließ dessen zwölfjährige Amtszeit in lobenden Worten Revue passieren.

In Würdigung von Klußmanns Leistungen überreichte ihm Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann eine Ehrennadel. Kemmann beförderte Jens Kellermann zum Brandmeister, Mathias Fangmann zum Löschmeister und Dieter Bender zum Oberlöschmeister. Ferner würdigte er Jens Kellermann und Lars Nordholz für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Kuppendorf. Bereits im vergangenen Jahr hatte Thorsten Klußmann Thaddeus Plenge zum Feuerwehrmann befördert, im Rahmen der Versammlung beförderte Jens Kellermann Cedric Plenge zum Oberfeuerwehrmann.

Zum Nachfolger von Thorsten Klußmann als Delegierter für die Samtgemeinde- beziehungsweise Kreisverbandssitzungen wählte die Versammlung Matthias Fangmann.

Der Ortsbrandmeister sprach von derzeit 45 aktiven Mitgliedern, zwölf Kameraden in der Altersabteilung und 28 fördernde Mitglieder unterstützen die Ortsfeuerwehr Kuppendorf. Die Dienstbeteiligung an den Monatsdiensten im zurückliegenden Jahr bezeichnete Jens Kellermann als „zufriedenstellend“. Neu in die Feuerwehr eingetreten sind Pascal Brokate, Eik Koopmann und Magnus Meyer. Laut Kellermann werde man 2020 wahrscheinlich die ersten weiblichen Mitglieder in der Ortsfeuerwehr begrüßen können, zwei Interessentinnen wollen die kommenden Monatsdienste besuchen und dann entscheiden, ob sie eintreten.

Kassenwart Heino Ruräde erläuterte die Einnahmen und Ausgaben, die Prüfer, Rainer Plenge und Matthias Brokate, bestätigten ordnungsgemäße Buchführung und die Versammlung entlastete das Kommando. Als neue Kassenprüfer wurden Lennart Sprick und Dieter Bender gewählt.

Der Kohl- und Pinkelmarsch der Ortsfeuerwehr ist für Sonntag, 3. Februar, geplant, Treffpunkt ist um 10 Uhr das Feuerwehrgerätehaus.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wurden Bianca und Herbert Lehmkuhl als Erntekönigspaar für das Kuppendorfer Erntefest am Sonnabend, 26. Oktober ausgelost, stellvertretende Majestäten sind Angela und Heino Ruräde. Ortsbrandmeister Jens Kellermann bedankte sich beim Erntekönigspaar 2018, Claudia und Horst Koopmann.