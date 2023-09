Bahrenborstel: Viele Gäste auf Zeitreise in die 1950-er Jahre

Von: Sylvia Wendt

Über 200 Gäste kamen zum „Tag der offenen Tür“. © Privat

„Tag der offenen Tür“ an der Jagdhütte Tecklenborg

Bahrenborstel – Die Geschichte der 1930 gebauten und mittlerweile über 90 Jahre alten Jagdhütte von Jenny und Wilhelm Tecklenborg konnte beim „Tag der offenen Tür“ lebendig gemacht werden und erwies sich als Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher.

„Die waren gleichermaßen begeistert von dem idyllischen Plätzchen bei Kaffee und Kuchen im Wald sowie der historischen Einrichtung der Jagdhütte, als auch von der spannenden Geschichte ihrer ehemaligen Bewohner. Einige Gäste waren aus Bremen und Bassum angereist, andere kamen aus dem Syker Raum, viele Gäste auch aus Bahrenborstel und umzu“, heißt es seitens des Heimatvereins „ob den Borne“ Bahrenborstel. .

Von großem Interesse war die Verbindung von Wilhelm Tecklenborg zu C.F. Borgward. Einige Besucher brachten Bücher und andere Schriftstücke mit und übergaben sie dem Heimatverein für das Archiv. Andere hatten früher selber einen „Borgward“ gefahren oder besaßen einen der berühmten Marken Hansa oder Isabella.

Viele Besucher interessierten sich auch für die Werft und die dort gebauten großen Segelschiffe. Ein Besucher aus Bremen berichtete, dass er im September ein Wochenende auf dem Schulschiff Deutschland verbringen werde. Eine ältere Besucherin berichtete, dass sie in den 1950-er Jahren im Haushalt der Familie Tecklenborg in Bremen gearbeitet habe und oft mit ihnen zu Besuch in der Jagdhütte gewesen sei. Sie kannte noch die Kinder und Enkelkinder persönlich.

Blick in die Küche der Jagdhütte Tecklenborg in Bahrenborstel. © Heimatverein Bahrenborstel

Das Ziel des Heimatvereins, die historische Einrichtung und das Flair der Hütte zu erhalten, kam bei allen Besuchern gut an. Beim Betreten der Hütte konnte die Zeitreise beginnen: Blumen standen auf Tischen und man hatte den Eindruck, die Besitzer würden jeden Moment zurückkehren.

Frisch gebacken im Holzbackofen indes der Butterkuchen, die Kinder waren begeistert von der Schatzsuche im Wald, organisiert von den DRK-Dorfkids, sowie vom Bastelangebot. Besondere Aufmerksamkeit erregte bei ihnen der sogenannte Erdkeller, der über eine Fußbodenlucke in der Küche der Jagdhütte und mittels einer steilen Treppe zu erreichen ist. Die Kleinsten freuten sich über den Riesensandhaufen. Das Ziel des Heimatvereins, Jung und Alt für dieses besondere Objekt zu begeistern, die Geschichte spürbar zu machen und dabei in idyllischer Umgebung Kaffee und Kuchen zu genießen, ist aufgegangen.

Der Einsatz hat sich gelohnt, eine Wiederholung sei vielleicht in zwei Jahren denkbar. sis/r.

Kontakt

Besichtigungstermine für kleinere Gruppen können bei Irmgard Krebs (Tel. 0 42 73 / 4 59) oder Ulrich Vogt (Tel. 0 42 73 / 17 23) vom Heimatverein Bahrenborstel vereinbart werden.