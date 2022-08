Verzweifelt gesucht: Leitung für „Chor & more“ in Varrel

Von: Sylvia Wendt

„Chor & more“ suchen eine Leitung. Von links: Heike Demberger, Petra Flügge-Fischer und Anne Witte vom Vorstand. © Wendt, Sylvia

Varrel – „Da saß ich im Vulkan und soufflierte“, erinnert sich Petra Flügge-Fischer an einen Auftritt mit dem Varreler „Chor & more“, als der noch Kinder- und Jugendchor hieß und das Durchschnittsalter im Schülersegment zu finden war.

Der „Vulkan“ ist inzwischen erloschen, aus den Kindern sind Erwachsene geworden und die Varreler Gruppe heißt heute „Chor & more“. Sie ist motiviert, hat Spaß am Singen, Lust dazu, möchte ja... – aber es gibt keine Chorleitung. Und sie haben alles versucht: Persönliche Kontakte genutzt, zig Telefonate geführt, die Nachricht per Mundpropaganda gestreut, die vorhandenen Social Media Kanäle bespielt, die Publikationsoptionen des Chorverband genutzt und auch eine Kleinanzeige im bekannten Online-Portal geschaltet. Nix. Keine Rückmeldung.

Was singt ihr denn? „Wir sind ein Rock- und Popchor, singen Deutsch und Englisch. Aber eigentlich mehr Pop“, erklärt Heike Demberger. Was könnte der Chor denn schon singen? „Nix. Wir haben ja niemanden, der uns leitet“, erklärt Petra Flügge-Fischer, Vorsitzende des Vereins. Naja, einstudiert hatten sie „Kompliment“, „Cordula Grün“, „Leaving on a jetplane“ oder „Hefe“. Hefe? Petra Flügge-Fischer, stellvertretende Vorsitzende Heike Demberger und Schriftführerin Anne Witte summen kurz, dann beginnt Petra Flügge-Fischer einen kurzen improvisierten Vortrag in das Lied, das Max Raabe bekannt gemacht hat.

Textlücken werden auf die Pandemie-Pause geschoben, denn: „Wir waren richtig gut, vor Corona.“ Und richtig aktiv, mit etlichen Auftritten pro Jahr. Und in der Pandemie traf das Verbot, sich zu treffen, besonders. „Wir haben dann, als es erlaubt war, auch mal draußen geübt. Da hat man aber gar keine Akustik, hört nur sich selber“, erklärt Flügge-Fischer. „Da hast du dann gebrüllt, weil du das nicht gehört hast, wie laut du schon warst“, erinnert sich Witte. „Es war immer ein ungutes Gefühl“, ergänzt Heike Demberger. „Aber man war ja froh, dass man ein bisschen was machen konnte.“

Die Varreler haben verfolgt, was andere Chöre in der Pandemie an kreativen Ideen entwickelten, um die Gemeinschaft zu erhalten so machen. Mancher habe teilgenommen an überregionalen Aktionen wie „Der Norden singt“. „Das hat echt Spaß gemacht“, erinnern sich die drei Sängerinnen, an die Gesangseinheiten, die aus vollem Herzen mitgesungen haben – jede in den eigenen vier Wänden.

Chorproben unterbleiben bis heute, weil eben jemand fehlt, der alle Stimmen zu einen und zu leiten versteht. Statt dessen haben sich einige Sängerinnen zu einer Gitarrengruppe zusammengefunden, um wenigstens ein bisschen zusammen zu musizieren, wenn ein gemeinsames Singen nicht möglich ist.

Auf die zig Anzeigen habe sich bis heute niemand gemeldet. Die Chorleiter, die sie kennen, seien bereits mit der Leitung mehrerer Chöre ausgelastet. „Das war schon deprimierend“, ziehen Heike Demberger, Petra Flügge-Fischer und Anne Witte Bilanz der umfangreichen, aber (bisher) erfolglosen Suche. „Wir sind ein Spaßchor, wir wollen das nicht professionell machen. Herren, die mitsingen wollen, sind auch immer gerne gesehen, aktuell zählt der Chor ausschließlich weibliche Mitglieder. Die Gitarrengruppe trifft sich donnerstags um 18.45 Uhr in der Aula der Oberschule in Varrel, im Anschluss, ab 20 Uhr wäre Zeit für die Chorprobe...

Kontakt: Wer Zeit und Lust hat, die Gruppe beim Singen anzuleiten, melde sich bei Petra Flügge-Fischer (Tel. 0 42 74 / 206).