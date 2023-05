Verteilerkasten eines Blockheizkraftwerkes in Varrel brennt

+ © S. Wendt Das Feuer brach im Verteilerkasten der Anlage aus. © S. Wendt

Varrel – Um 19.24 Uhr geht am Montagabend der Alarm raus, dass ein Feuer in einem Blockheizkraftwerk ausgebrochen ist – an der Hohen Straße in Varrel, direkt gegenüber des Feuerwehrhauses. Die Ortsfeuerwehren Varrel, Dörrieloh und Wehrbleck rücken aus. Im Einsatz sind 69 Feuerwehrleute unter Leitung von Varrels Ortsbrandmeister Fred Melloh. „Der Verteilerkasten stand in Vollbrand“, erklärt Melloh.

Der Brand kann schnell gelöscht werden und damit wird ein Übergreifen der Flammen auf die nahe Lagerhalle, in der der Fuhrpark untergebracht ist, verhindert. Der Hofbesitzer verfügt über ein Ersatzaggregat, das schnellstmöglich ans Laufen gebracht werden soll. Die Putenmast des Betriebes bleibt ungefährdet. Personen werden nicht verletzt, die Rettungssanitäter rücken ab.