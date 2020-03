Verschönerer wollen neuen Namen

Varrel: Mit einer neuen Satzung soll es künftig zwei Vorsitzende geben / Neu: E-Bike-Station

+ Eine neue E-Bike-Ladestation präsentiert Jacqueline Traemann von der Raiffeisengenossenschaft vor dem Markt in Varrel. Foto: Gerhard Kropf

Varrel – Bäume und Büsche schneiden sowie Pflanzungen vornehmen und anschließend ganz viel wässern, was dank der Feuerwehr und ihrem Tanklöschfahrzeug vereinfacht wurde. „Routinearbeiten“, erklärte Wolfgang Böer, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Varrel. Der „Zahn der Zeit“ und Vandalismus hätten für etliche Reparaturen gesorgt. Die Weihnachtssterne haben eine neue Halterung erhalten, sodass das Aufhängen und Abnehmen in Zukunft schneller gehen wird. Über das Jahr waren insgesamt 22 Helfer mehr oder weniger häufig im Einsatz in Varrel, bilanziert Böer. Er berichtete, dass am Raiffeisenmarkt zusätzlich zur Lufttankstelle für Fahrräder nun auch eine Ladesäule für E-Bikes eingerichtet wurde. Der Verschönerungsverein hatte das angeregt und selbst montiert. Die Lademöglichkeit sei im Fahrradleitsystem des Landkreises vermerkt und biete Radwanderern die Möglichkeit, während der Ladezeit der Akkus Zeit in Varrel zu verbringen.