Vernetzung ist wichtig

Messe-Projektleiter Ingo Kleemeyer (rechts) mit Ausstellern aus der Region, die sich auf der Hanse Life in Bremen am Gemeinschaftsstand und auch einzeln präsentieren, um Gästen den Besuch in der Region ans Herz zu legen. Foto: S. Wendt

Kirchdorf – Einkaufszentren haben einen regen Zulauf, gefallen ob der bunten Mischung der Geschäfte. Und so erklärt sich auch der Erfolg von Messen, insbesondere der neuntägigen „Hanse Life“ in Bremen: Jede Menge Aussteller zwischen Haus, Wohnen, Einrichten, Wellness, Garten, Küche, Auto, Beauty – und die Macher haben sich über die 13 Jahre, die es die Messe gibt, weitere Nischenangebote dazugeholt.

Etwa Touristiker aus dem Umland, wie die Samtgemeinde Kirchdorf und ihre stetig wachsende Zahl an Kooperationspartnern. Aktuell umfasst die Gruppe über 20 Touristiker. Weitere Themenbereiche, mitunter als spezielle Messetagesangebote ausgebreitet, umfassen Hochzeit, Kreatives, Grillmeisterschaften, Senioren und, nach der erfolgreichen Premiere 2018, erneut „Games for families“.

Man möchte verschiedene Altersgruppen zum Besuch animieren – und da decken sich die Absichten der Messemacher mit denen der heimischen Touristiker, die ihrerseits ebenfalls auf Kundschaft angewiesen sind. Die Optionen der Werbung sind vielfältig und einig sind sich die hiesigen Akteure darüber, dass der gemeinsame Messeauftritt ein Erfolg ist, immer wieder aufs Neue.

Messe-Projektleiter Ingo Kleemeyer weiß um die Erfolgsgeschichte des heidefarbenen Gemeinschaftsstandes: Mit Rolf Hedemann als Tourismusbeauftragten der Samtgemeinde Kirchdorf, ist da jemand aktiv, wie kaum ein zweiter Aussteller. Er knüpft die Kontakte zu den heimischen Touristikern, bringt Kommunen, Gastronomen, Brauereivertreter und Hoteliers gleichermaßen an einen Tisch.

Im Dress des Heideschäfers zieht er die Blicke auf den Stand, die Aufmerksamkeit steigt noch, wenn auch die Spargelkönigin dabei ist. Das bestätigt die amtierende Majestät, Astrid Unger. Sie und Ehemann Ulf Meyer engagieren sich seitdem sie die Hotelanlage Baumann’s Hof übernommen haben, am gemeinsamen Messestand. Für Unger ist es das erste Jahr als Spargelkönigin: „Wir wollen gerne etwas zurückgeben, für die so schöne Aufnahme in der Region.“ Dass die Messebesucher am Gemeinschaftsstand immer auch die Anbieter selbst als Ansprechpartner vorfinden, komme unglaublich gut an, erklärt Rolf Hedemann.

Die Vernetzung der Anbieter im Bereich zwischen Dümmer und Weser bedeute auch, dass man Gäste auf Alternativen hinweist, wenn man selbst geschlossen hat, mahnt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Er pocht auf ein Miteinander, denn: „Auch wir verlieren viele gastronomische Betriebe. Wir brauchen aber auch Anlaufstellen, etwa für die vielen Radfahrer. Die müssen wissen, wer geöffnet hat. Da müssen wir noch besser werden.“ Vernetzung sei wichtig: Bis zu 70 000 Besucher verzeichne der Fruchthof Thiermann in Scharringhausen jährlich – die kämen nicht allein zum Spargelessen, sondern wollen weitere Programmpunkte ansteuern. Doris Mesloh vom Fruchthof Thiermann erklärt, dass bereits jetzt Termine für das kommende Jahr angefragt werden. Astrid Unger bestätigt das und: die Gruppe der Kranichbeobachter habe man als nächste bereits im Visier, biete Ausflüge an. „Wir haben für sie extra einen Flyer aufgelegt“, ergänzt Dorothea Schneider von der DümmerWeserLandTouristik.

Infos zur Messe

Die HanseLife findet vom 14. bis 22. September statt, ist täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr (Freitag von 12 bis 20 Uhr).