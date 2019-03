Verlegte Steine sind porös

Bauarbeiten in der Langen Straße (hier ein Archivfoto): Das wird erneut so sein, Ausbesserungen sind notwendig.

Kirchdorf – Eigentlich sind die Straßenbauarbeiten am St.-Calais-Platz in der Kirchdorfer Mitte beendet. Allerdings: Sie werden wieder aufgenommen. Die Arbeiten – und die Steine, die dort verbaut wurden.

Dieter Peth, Mitarbeiter im Fachbereich für Bauen und Entwicklung in der Verwaltung der Samtgemeinde Kirchdorf, war aufgefallen, dass etliche der Steine porös schienen. „Es war ein Gutachter vor Ort und die Firma kannte das Problem, konnte allerdings nicht genau bestimmen, welche produzierten Chargen die fehlerhafte Betonmischung enthielten, war auf Rückmeldungen angewiesen“, erklärte Bürgermeister Holger Könemann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Kirchdorf. Der Rat lehnte Ausgleichszahlungen, die die Firma angeboten hatte ab – forderte vielmehr einen Austausch der fehlerhaften Steine. Das soll nun geschehen, allerdings sei noch offen, wann die Arbeiten erfolgen. Angesichts der vollen Auftragsbücher habe noch kein Termin gefunden werden können. Könemann merkte an, dass man die „Maifeier“, das Treffen der Bürger auf dem St-Calais-Platz, durchführen wolle. Auf jeden Fall aber sollen die Arbeiten bis zum Herbstmarkt im November abgeschlossen sein. Für die Arbeiten müsste die Lange Straße in der Ortsmitte wieder in Teilen gesperrt werden. Apropos Lange Straße: Berichte, hier werde seit dem Umbau „ständig gerast“ würden nicht stimmen, sagte Könemann. Das Geschwindigskeitsmessgerät war für einen Monat aufgestellt und habe ergeben, dass nur vereinzelte Werte über 50 km/h lagen, die allermeisten Verkehrsteilnehmer seien hier deutlich langsamer unterwegs. Eine Verkehrsschau habe auch stattgefunden: Die Experten hatten die Planungen besonders wegen der ebenen Flächen und der übersichtlichen Gestaltung gelobt. Der Empfehlung, generell die Regelung „rechts vor links“ einzuführen, wolle die Gemeinde folgen, habe bereits Schilder entfernt und weise mit neuen darauf hin, dass es Vorfahrtsänderungen gibt.

Der Rat der Gemeinde votierte in der Sitzung einstimmig für eine Ausgabe in Höhe von etwa 110 000 Euro. Eine Maßnahme in Bezug auf die „Oberflächenentwässerung der Varreler Straße in Scharringhausen“ soll jetzt durchgeführt werden. Eine Erlaubnis der unteren Wasserbehörde liege seit geraumer Zeit vor, zwischenzeitlich seien die Arbeiten ausgeschrieben worden, erklärt Bauamtsleiter Olaf Heuermann. Der günstigste Anbieter habe seine Kosten auf knapp 88 000 Euro beziffert, hinzuzurechnen seien Ingenieurskosten und die Kosten für einen Zaunbau. Bisher im Haushalt eingestellt waren 30 000 Euro. Die Mehrausgaben genehmigte der Rat einstimmig. Gebaut wird ein Regenrückhaltebecken, um künftig „Überflutungen bei Starkregenereignissen“ in dem Bereich zu vermeiden. Bisher vorgenommene kleine Lösungen hätten nicht den gewünschten Effekt gehabt, nun folge die große Maßnahme. In dem Bereich, in dem das Regenrückhaltebecken gebaut werden soll, befinde sich ein Mischwald. Den werde man beseitigen müssen, kündigte Bürgermeister Holger Könemann an. sis