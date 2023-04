Verkehrsunfallstatistik: Zu viele Tote auf den Straßen im Kreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Senioren gehören zur Risikogruppe, um die sich die Polizeiinspektion Diepholz kümmern will, erklären (v.l.) Ingo Büntemeyer als Sachbearbeiter Verkehr und Vera Bornhorst als Leiterin Einsatz. © Anke Seidel

Die Statistik der Polizeiinspektion Diepholz beweist es: Pedelec-Fahrer und Radler sowie Senioren sind auf den Straßen die Risikogruppen.

Landkreis Diepholz – Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Landkreis Diepholz gestiegen: 4 465 und damit 287 mehr als im Vorjahr registrierten die Beamten in der Polizeiinspektion (PI) Diepholz im vergangenen Jahr – ein Plus von 6,87 Prozent. Dennoch ist für Vera Bornhorst als Leiterin Einsatz bei der PI dieser Wert keine besorgniserregende Entwicklung: „Das Verkehrsunfallaufkommen liegt unter dem Niveau von 2019, als keine pandemiebedingten Einschränkungen bestanden.“ Damals waren es 4 806 Verkehrsunfälle.

Ingo Büntemeyer (Polizei Diepholz) fordert eine Helmpflicht für Pedelec-Fahrer

Noch ein wichtiges Faktum birgt die Statistik: Die Zahl der Verkehrstoten auf den Straßen im Landkreis Diepholz ist gesunken – zumindest um eine Person. Doch elf Menschen hatten im vergangenen Jahr in genau diesem Lebensraum ihr Leben auf der Straße verloren. Auch wenn das statistisch gesehen einen Rückgang von 8,33 Prozent bedeutet: „Elf Verkehrsunfalltote sind elf zu viel!“, betont Vera Bornhorst.

Neu und bewusst selten: Haifischzähne auf der Fahrbahn Mit allen nur denkbaren Maßnahmen versucht die Verkehrsunfallkommission, in der Polizeiinspektion sowie Landkreis und Straßenbaubehörde zusammen arbeiten, akute Gefahrenstellen zu entschärfen. Bei zunehmendem Verkehr – insbesondere auf zwei Rädern – hat ein sicheres Miteinander lebenswichtige Bedeutung. Dazu können in besonderen Fällen auch so genannte Haifischzähne beitragen, wie Ingo Büntemeyer als Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion erläutert: weiße Markierungen, die in Dreiecksform auf die Fahrbahn aufgebracht werden – dort, wo die einen für die Vorfahrt der anderen sensibilisiert werden müssen, um Unfälle zu verhindern. Haifischzähne bleiben aber die Ausnahme, stellt Ingo Büntemeyer klar. Denn nur, wenn ihr Alleinstellungsmerkmal gewahrt bleibt, setzt kein Gewöhnungseffekt ein. Die Verkehrsunfallkommission kann – je nach Unfallzahlen – auch andere Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Ampeln anordnen. Aber auch Eigenverantwortung wirkt. Das beweist eine Elterninitiative in Syke-Heiligenfelde, die sich ehrenamtlich um die Sicherheit von Schulkindern kümmert.

Genau deshalb sei die Verkehrssicherheitsarbeit in der PI eine Kernaufgabe, so die Leiterin Einsatz. Die Risikogruppen hat Ingo Büntemeyer als Sachbearbeiter Verkehr genau analysiert: Mehr als ein Drittel der Verkehrstoten (36,37 Prozent) waren auf zwei Rädern unterwegs: drei Pedelec-Fahrer und ein Fahrradfahrer – alle waren im Senioren-Alter. Die Statistik entlarvt ebenso: Mit 19,96 Prozent sind Senioren, sprich Menschen ab 65 Jahren, am Verkehrsunfallgeschehen im Landkreis Diepholz beteiligt – was einem Anstieg von 7,87 Prozent entspricht.

Dass die Polizei diese Zahlen mit vorbeugender Aufklärungsarbeit unbedingt zu senken versucht, stellt Ingo Büntemeyer unmissverständlich klar: „Insbesondere diese Risikogruppe nehmen wir in den Fokus.“ Als Polizei-Pressesprecher verweist Thomas Gissing auf Kurse, bei denen neue Pedelec-Fahrer wichtige Verhaltensweisen erfahren können. Ingo Büntemeyer ist sicher: „Wir brauchen die Helmpflicht beim Führen eines Pedelecs!“ Ebenso wichtig sei Kleidung in Signalfarben, damit Pedelec-Fahrer von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig erkannt werden können.

Hauptunfallursache auf Straßen im Kreis Diepholz ist die falsche Geschwindigkeit

Die Verkehrsunfallstatistik entlarvt Fahranfänger als weitere Risikogruppe im Landkreis Diepholz, sprich junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren. Sie sind der Auswertung zufolge mit 19,62 Prozent am gesamten Verkehrsgeschehen beteiligt. Zwar sank die Zahl der Unfälle mit Beteiligten in dieser Kategorie von 890 auf 876, aber die Zahl der Schwerverletzten stieg von 43 auf 45 und die der Leichtverletzten von 272 auf 282. Vor allem aber: Zwei junge Menschen verloren im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall ihr Leben, im Vorjahr zum Glück niemand. Auch in dieser Altersgruppe will die Polizei mit vorbeugender Aufklärungsarbeit mehr Sicherheit erreichen. Ingo Büntemeyer verweist auf ein wichtiges und wirksames Projekt der Polizei im Schulterschluss mit Fahrschulen.

Und hat unabhängig davon eine ganz neue Gruppe von Verkehrsteilnehmern im Blick: E-Scooter-Fahrer. Im Jahresvergleich 2021/2022 erhöhte sich das Unfallgeschehen mit ihrer Beteiligung um sage und schreibe 566,67 Prozent, sprich von drei auf 20 Unfälle. Dabei erlitt eine Person schwere Verletzungen und 15 Personen kamen mit leichten Blessuren davon.

Grundsätzlich gilt: Hauptunfallursache ist die falsche Geschwindigkeit, stellen Ingo Büntemeyer und Vera Bornhorst klar – gefolgt von Vorfahrtsfehlern und -missachtungen. Verkehrsteilnehmer hatten entweder die Vorfahrtsschilder nicht beachtet oder den Vorrang eines Entgegenkommenden nicht registriert oder respektiert, zum Beispiel beim Einbiegen oder beim Abbiegen. Deshalb verweist die Polizeiinspektion auf eine Kampagne für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr – und ebenso auf transparente Überwachungsmaßnahmen.

Schwerpunktkontrollen auf Alkohol oder Betäubungsmittel gehören dazu, weil vor allem die Zahl der Unfälle mit Fahrradfahrern von 8 auf 14 gestiegen war. Blutentnahmen im Bereich Betäubungsmittel oder Medikamente stiegen um 15,69 Prozent, bei Alkohol um 7,39 Prozent.