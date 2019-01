Varreler Spielleute ehren Mitglieder

Petra Märtens: „Ihr habt eine tolle Leistung erbracht“

+ Die geehrten Musiker, es fehlt Sven Schröder. Foto: Kropf

Varrel - Beim Spielmannszug Varrel lief es 2018 etwas „holprig“, erklärte Petra Märtens. Gesellige Termine mussten verschoben werden, mit „einigermaßen guter Besetzung“ begleitete der Spielmannszug die Schützen in Dörrieloh, Groß Lessen, Bahrenborstel und Varrel bei deren Festen. Auch beim Spielmannszugtreffen in Klein Lessen, beim Jubiläum des Spielmannszuges Kirchdorf, einem Fackelzug sowie einer goldenen Hochzeit wurde musiziert. Ein Highlight sei es gewesen, dass beim Kreiskönigstreffen in Brockum alle sieben Spielmannszüge zusammen den Lieben-Marsch und „Preußens Gloria“ spielten. Am „Sonntag vorm Fest“ sorgte der Spielmannszug für ein Tortenbüfett. Märtens dankte den Bäckern. Und ebenso allen Spielleuten: „Ihr habt eine tolle Leistung erbracht. Trotz zeitweiser privater Terminüberschneidungen konnten alle Auftritte gemeistert werden - hoffentlich auch in diesem Jahr.“ Als „Spielmops des Jahres“ wurde Neuzugang Laura Bornemann gewählt. Für zehnjährige Zugehörigkeit wurde Sandra Cording geehrt, für 25 Jahre Sven Schröder, für 35 Jahre Tanja Märtens und für 45 Jahre Wolfgang Schwenker, der als Trommler begonnen habe, später ein hervorragender Beckist wurde.