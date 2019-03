Varrel - Von Sylvia Wendt. Und dann ist es soweit: Mit dem Glockenschlag 18 Uhr versammelt sich die Familie hinter Ewald Langhorst und der dreht den Schlüssel um. Zu. Abgeschlossen ist die Tür – und ein Kapitel, das über 26 Jahre umspannt. Der Dorfladen in der Varreler Ortsmitte ist ein Stück Heimat gewesen.

Und das nicht nur für die Familie Langhorst, zu der neben Inhaber Ewald Langhorst auch seine Frau Marion, die Kinder Annika, Marie und Hannes samt ihrer Partner gehören. Enkel Kuno ist neulich zu Gast und mancher Stammgast erinnert sich zurück, wie es einst war bei Marie, als die noch Kleinkind war und bei Papa im Laden herumwirbelte. Dass der Dorfladen für viele Varreler mehr ist als nur der Ort, um ein Eis zu holen oder zu kaufen, was gerade noch fehlt, zeigt sich, seit bekannt ist, dass der 28. Februar der letzte Öffnungstag ist: Wer an dem Tag verhindert ist, kommt schon vorher, um sich zu verabschieden. Die meisten aber haben sich den 28. Februar im Kalender notiert.

Und auch im Stundenplan: Das gesamte Kollegium und die Schülerschar der benachbarten Oberschule steht plötzlich morgens vor der Tür – „Time to say goodbye“ dröhnt aus dem mitgebrachten Lautsprecher. Und das Ehepaar Langhorst kann die Tränen nicht zurückhalten. „Oberschule“ kommt nicht mit leeren Händen, es gibt Abschiedsgeschenke.

Und so geht es den gesamten Tag über: Varrel verabschiedet sich.

Bürgermeister Heinrich Hustedt hat fast den gesamten Rat um sich scharen können, als er kurz vor Ladenschluss mit Gastgeschenk und Blumen dem Ehepaar Langhorst dafür dankt, dass es die Gemeinde vor dem Hungertod bewahrt habe. Der Laden lacht. „Wir haben es ja gerne gemacht“, sagen Marion und Ewald Langhorst unisono.

Die drei Kinder sind beruflich in anderen Sparten erfolgreich, keines wollte den Kaufmannsladen in Varrel übernehmen – alle drei haben genügend Einblicke in den Alltag des Einzelhandels auf dem Dorf werfen können.

Wie wichtig den Varrelern allerdings ein Einzelhandel vor Ort ist, zeigt der konstant gefüllte Getränkeladen, der zum Treffpunkt der Gratulanten umfunktioniert wird. Neben Marion und Ewald Langhorst wirbeln Annika, Marie und Hannes sowie ihre Partner Ronald, Fabian und Bianca hinter den Kulissen. Im Einsatz sind die aktuellen Mitarbeiter Irmtraut Hustedt, Heike Demberger, Monika Langhorst, Manuela Ahrens, Waltraud Spreen und Heike Moch. Es gibt Kuchen, Würstchen und Getränke. Die Herren versucht TSV-Chef Hubert Bedenbecker alle in seinen abendlichen Kurs „Bauch, Beine, Po – Gymnastik für Männer ab 50“ zu lotsen. Was nur bedingt gelingt. Die gesamte Belegschaft der Firma Gerbes Dächer ist nach Feierabend vor Ort, um sich ebenfalls zu verabschieden. Außerdem halb Wehrbleck – Familie Langhorst wohnt in der Nachbarkommune.

„Kennst du uns noch?“ Für eine gelungene Überraschung sorgen Christa Schwenker, Lisa Marquardt, Beate Collmoor, Ingrid Bruns, Eva Harms und Monika Sander: Sie gehörten einst zum Team und verabschiedeten ihren Ex-Chef in den Ruhestand. Es ist längst dunkel, doch der Varreler Ortskern kommt nicht zur Ruhe. Was auch am Posaunenchor liegt, der seine Übungsstunde kurzerhand vor den Laden verlegt und seinem Kaufmann nicht nur ein Abschieds-Ständchen bringt.

Ab Montag, 4. März, ist ein Verkaufswagen der Sulinger Bäckerei Schumacher-Teerling in der Zeit von 6 bis 12 Uhr vor Ort. Zumindest die frischen Brötchen morgens sind (montags bis samstags) gesichert.