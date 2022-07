Brennender Mähdrescher löst Flächenfeuer in Varrel und Wehrbleck aus

Von: Andreas Behling

Der Mähdrescher, der die Flächenbrände auslöste, brannte völlig aus. © Behling

Wehrbleck/Varrel – Flächenbrände, die sich von Varreler auf Wehrblecker Gemeindegebiet zogen und von insgesamt rund 120 Feuerwehrkräften aus acht Ortsfeuerwehren sowie mehreren Landwirten bekämpft wurden, löste am Mittwochnachmittag ein Mähdrescher aus, der bei Erntearbeiten in Brand geraten war.

Das Fahrzeug stand in Vollbrand, als die ersten der um 14.33 Uhr alarmierten Feuerwehrleute an der Straße Ostermoor in Wehrbleck eintrafen. Entzündet hatte es sich offenbar, vom Fahrer unbemerkt, in der Nähe eines Waldstücks auf Varreler Gebiet, auf das die Flammen übergriffen – ebenso wie auf Flächen entlang des Weges nach Wehrbleck. Laut Feuerwehrpressesprecher Kai Klapproth brannten insgesamt vier Hektar. Für den von Wehrblecks Ortsbrandmeister Michael Fangmann geleiteten Einsatz wurden drei Abschnitte gebildet: In Varrel koordinierte Ortsbrandmeister Fred Melloh die Löscharbeiten durch Mitglieder der Ortsfeuerwehren Varrel, Wagenfeld und Barver mit Tanklöschfahrzeugen. Die Brände entlang des Weges bekämpfte die Ortsfeuerwehr Freistatt unter Leitung von stellvertretendem Ortsbrandmeister Nils Enders gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Klein Lessen und unterstützt von mehreren Landwirten mit Grubbern und mit Wasser gefüllten Güllefässern. Den Mähdrescher löschten Kräfte der Ortsfeuerwehren Wehrbleck und Barenburg unter Leitung von Fangmanns Stellvertreter Jan Schauer, verhinderten auch eine weitere Ausbreitung der Flammen in Richtung eines Waldstücks.

Gegen 15.30 Uhr liefen die Nachlöscharbeiten, die Drohnengruppen Süd und Mitte kontrollierten die Fläche aus der Luft mit Wärmebildkameras und die Ortsfeuerwehren konnten sich sukzessive aus dem Einsatz zurückziehen, an dem auch die Polizei und der DRK-Rettungsdienst beteiligt waren.