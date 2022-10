Unterstützung für den „Ort des Lebens“

Von: Sylvia Wendt

Gertrud Thiermann (Zweite von rechts) und Anke Meyer (links) überreichten eine namhafte Spende, die aus Anlass des 80. Geburtstages von Firmenchef Heinrich Thiermann zusammenkam, an von links Didjwar Kuri, Bianca Sengün und Stefan Siegel. © S. Wendt

Thiermann: Spenden für Palliativstation und Hospiz statt Geschenke

Scharringhausen/Sulingen – Zum 80. Geburtstag darf das Geschenk durchaus größer ausfallen. Das dachten sich die Gäste, die Heinrich Thiermann aus Scharringhausen gratulierten. Der Landwirt und Unternehmer bat um Spenden für den guten Zweck.

Genauer: „Es war mir ein Anliegen, das Engagement und die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Palliativstützpunktes und des Hospiz ZUGvogel zu unterstützen. Ich habe den größten Respekt vor Ihrer Arbeit!“ Seine Ehefrau Gertrud Thiermann und Öffentlichkeitsbeauftragte Anke Meyer überreichten jetzt jeweils 5 000 Euro an die beiden Einrichtungen.

Bianca Sengün, Geschäftsführerin des Palliativstützpunktes, dankte herzlich: „Damit sind wir einen guten Schritt weiter auf dem Weg zu unserem eigenen Heft, das wir für Patienten und ihre Angehörigen auflegen wollen – zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.“ Inklusive aller Neuerungen, etwa zum Thema „digitaler Nachlass“.

Stefan Siegel vom Vorstand des Trägervereins des Hospizes weiß das Geld ebenfalls gut einzusetzen, denn: „Die Kosten sind nur zu 95 Prozent durch die Krankenkassen gedeckt, da bleibt ein großer Bereich offen, für den Spenden und Ehrenamt gesucht werden müssen.“ Ob Malkurse oder Sternenfahrt – oder, ganz aktuell, Küchenutensilien, damit die Bewohner des Hospizes nach ihren Möglichkeiten auch in der Küche tätig werden (oder bleiben) können.

Palliativstation: Eigenes Heft soll Ratgeber sein

Nach der Pandemie fahre auch die Öffentlichkeitsarbeit wieder hoch für beide Einrichtungen: Der Kreis der Ehrenamtlichen dürfe sich gerne erweitern, und der Förderverein wolle ebenfalls wieder Fahrt aufnehmen.

Didjwar Kuri, Leiter des Hospizes, wirbt für sein Haus am Wiesenweg in Sulingen: „Das Hospiz ist nicht negativ, hier wird nicht nur geweint. Wir sind ein Ort zum Leben. Bis zum Tod ist es Leben und diese restliche wertvolle Zeit soll so schön wie möglich gestaltet sein. Wir sind ein Ort des schönen Lebens – für die letzte Zeit.“ Auch er dankt herzlich für die große Unterstützung durch Heinrich Thiermann.