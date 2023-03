Unfall in Freistatt: Feuerwehr befreit eingeklemmten Autofahrer

+ © Feuerwehr Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. © Feuerwehr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sylvia Wendt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Freistatt – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 7.42 Uhr in Freistatt: Auf der Bundesstraße 214 in Höhe Wietingshof verunglückte ein Autofahrer. Nach ersten Angaben kam er von der Fahrbahn ab, sein Wagen prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Die Ortsfeuerwehren Freistatt, Barver und Varrel wurden mit dem Hinweis auf eine eingeklemmte Person alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte betreuten Ersthelfer bereits den Fahrer, der sich noch im Fahrzeug befand. Er sei ansprechbar gewesen und, nach erstem Anschein, leicht verletzt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Man habe den Fahrer, in Absprache mit dem Rettungsdienst, schonend aus dem Auto befreit.

Fast eine Stunde waren rund 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz, ebenso Rettungssanitäter, Notarzt und die Polizei. Die Bundesstraße 214 war während des Einsatzes voll gesperrt.