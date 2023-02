Neues Dorfzentrum in Barenburg: Und „Tante Enso“ wäre mittendrin

Von: Sylvia Wendt

Machen mobil für „MyEnso“ in Barenburg: Bürgermeister Lars Röper, seine Stellvertreter Philipp Meier, Michael Maschmann und Marlo Rethorn, Hans-Jürgen Marhold und Heinrich Kammacher (von links). © S. Wendt

Barenburger Bürger bestimmen mit über genossenschaftlichen Supermarkt im „Fritz“

Barenburg – „Es ist eine riesen Chance. Eine, auf die wir gewartet haben“, sagt Bürgermeister Lars Röper. Sein Stellvertreter Philipp Meier nickt und ergänzt: „Es ist das richtige Konzept zur richtigen Zeit.“ „MyEnso“, das genossenschaftliche Supermarktmodell, möchte eine Filiale in Barenburg eröffnen.

Was macht den Standort so interessant? „Wir sehen in Barenburg ein gutes Potenzial und halten es für einen sehr attraktiven Standort“, sagt Thorsten Bausch, Gründer von und Geschäftsführer bei „MyEnso“. Kirchdorfs Verwaltungschef Heinrich Kammacher hatte die Kontakte zwischen Investor Hans-Jürgen Marhold, dem Rat und „MyEnso“ geknüpft. Marhold zieht um das „Fritz“ den „Wohnpark Fritz Weber“ hoch (wir berichteten). Jenes „Fritz“ wird nun genau das, was sich der verstorbene Erbauer Fritz Weber einst gedacht hatte: ein Einkaufstreff und Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Das sieht auch Bausch als Potenzial mit Zukunft: „Hier entsteht ein neues Dorfzentrum. Das ist wirklich interessant. Im direkten Umfeld wohnen dann viele Menschen. Da haben wir uns gedacht: Da ziehen wir gerne ein, da sind wir im Mittelpunkt. Wir sind als Hauptversorger mittendrin.“ Die Verhandlungen mit einem Betreiber des Cafés laufen, ebenso mit einer Bäckerei, berichtet Marhold. Der Barenburger Rat, dem Thorsten Bausch bei einem nicht öffentlichen Treffen Antworten gegeben hat, steht voll hinter dem Projekt. Die „junge Truppe“ um Bürgermeister Lars Röper hat flugs Aufgaben verteilt, einen Bürgerbrief vorbereitet, der ebenso von den Ratsmitgliedern in die Haushalte verteilt wird wie ein Flyer mit Infos. Erste Anteile sind bereits gezeichnet, denn: 300 müssen es mindestens sein, damit „Tante Enso“ anreist. Bausch: „Tante Enso kommt nur, wenn die Bürger es auch wollen.“ Er sieht eine „Anziehungskraft, die über die Ortschaft hinausgeht“. Ratsherr Philipp Meier bestätigt, dass die Bürger ein Ziel brauchen, um aus dem Haus zu gehen: Der Einkauf vor Ort, mit Chance zum Klönen nebenan – das wäre so ein Ziel. Michael Maschmann begeistert das Einkaufspotenzial: „Geöffnet ist ,MyEnso‘ 24/7, ich kann rund um die Uhr einkaufen.“

Wer einkaufen möchte, registriert sich bei „MyEnso“ und erhält eine Karte. Da es ein genossenschaftliches Modell ist, haben die Barenburger „ihren“ Supermarkt in der Hand: Sie erwerben für 100 Euro einen Anteil (auf den sie Vorteile bekommen, etwa fünf Euro Guthaben pro Anteil oder Cashback für den Einkauf). Sie bestimmen die Auswahl mit, etwa um regionale Produkte zu unterstützen. „MyEnso“ nennt das „Food Pioniere unterstützen“. Das Warenangebot von My Enso ist daher nicht in allen Filialen gleich. Abhängig von der Verkaufsfläche können Produkte platziert werden. In Barenburg stehen gut 300 Quadratmeter zur Verfügung, laut Bausch sind mindestens 200 notwendig, um das Vollsortiment mit rund 3 .000 Artikeln zwischen Apfelsaft und Zahnpasta zu bieten. In Barenburg wäre Platz für rund 4. 000 Artikel. Die Verkaufsanalyse erfolgt täglich: Was nicht geht, kommt raus. Was fehlt, kann über die Wunschtafel eingebucht werden. Es bleibt, wenn es nachgefragt ist. Die Firma hat am Standort Bremen ein Großlager, angegliedert ist der Wareneinkauf an die Edeka-Gruppe. Und umfasst deutlich mehr als die 4. 000 Artikel vor Ort: Darauf können „MyEnso“-Kunden online zurückgreifen – und sich ihre Onlinebestellung zum Abholen in die Filiale schicken lassen. Wo sie es, dank des elektronischen Zugangs über die personalisierte Karte, abholen können, wenn sie Zeit haben. Das Geschäft wird videoüberwacht und tatsächlich sind auch Verkäufer beschäftigt – ob vormittags oder nachmittags, das bestimmen die Barenburger.

Auf der Suche nach einem Haken sind bisher weder die Barenburger Ratsmitglieder noch Hans-Jürgen Marhold oder Heinrich Kammacher fündig geworden. „Eine geniale Geschäftsidee, warum hatte ich die nicht“, sagt Marhold und lacht. Etliche Optionen, das „Fritz“ zu füllen, haben sich zerschlagen. Marhold bekommt nun den Frequenzbringer, den er gesucht hat. Für Fragen stehen die Ratsmitglieder Boris Böhnke, Marlo Rethorn, Irene Eikmeier und Katrin Maschmann zur Verfügung, Anträge können online (www.myenso.de) gestellt und abgegeben werden, im „Aue-Grill“ Barenburg, im Rathaus oder per Post an „MyEnso“ in Bremen. Zur Bürgerversammlung wird für den 9. März, 18 Uhr, in die Turnhalle eingeladen. Bausch glaubt an Barenburg: Er möchte bis zum 1. September eröffnet haben.