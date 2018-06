Höhe der Beute unbekannt

+ © Andres Zumaya Die Ortsfeuerwehren Barenburg und Sulingen erkundeten die Räumlichkeiten: Diebe hatten sich Zutritt verschafft, zum Bereich des Geldautomaten. © Andres Zumaya

Barenburg - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in einen Raum im Barenburger Einkaufszentrum „Fritz“ ein, verschafften sich so Zugang zu dem Bereich eines Geldautomaten der Volksbank Sulingen.