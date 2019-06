Umfangreiches Programm beim Oldtimertreff

Die Oldtimerfreunde aus Holzhausen, hier die Gruppe, die die Schnauferl-Kollegen in Aschen bei deren Treffen besucht haben, freuen sich auf viele Gäste am Sonntag.

Holzhausen – Das Treffen, zu dem die Oldtimerfreunde Holzhausen einladen, wächst und gedeiht: Die derzeit 112 Mitglieder erwarten für den kommenden Sonntag, 30. Juni, eine Vielzahl an Gästen.

Ob nun Interesse an den formvollendeten Chassis der Fahrzeuge besteht oder an der Technik, die so anders ist als das, was heute unter der Motorhaube versteckt wird: Die Gäste kommen auf ihre Kosten, versprechen der Oldtimerfreunde. Allein die Vereinsmitglieder präsentieren zahlreiche Modelle der Marken Fiat, Opel, Mercedes, Traktoren – und ein historisches Feuerwehrauto.

Die Holzhauser seien derzeit gespannt, welche zwei Traktor-Oldies Vereinsvorsitzender Günter Hespenheide da in seinem Schuppen versteckt hat, nachdem er sie aufgearbeitet hat. „Das verrate ich aber erst am Wochenende“, sagt der. Nein, Fabrikate will er nicht nennen. Eines sei „ein uriges Teil“, was man hier noch nie gesehen habe. Das andere, soviel verrät Hespenheide dann doch, sein ein Fabrikat aus dem Jahr 1963.

Etliche Traktorenfreunde tuckern am Sonntag nach Holzhausen, da ab 11 Uhr eine TÜV-Abnahme für die historischen Vehikel auf dem Veranstaltungsgelände angeboten wird, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Das Oldtimertreffen beginnt am Sonntag aber bereits um 8.30 Uhr. Fahrer und Gäste (sie zahlen fünf Euro) sind zum Frühstück eingeladen. Um 10 Uhr startet eine Ausfahrt der versammelten Oldtimer. Aufgeteilt in drei Gruppen – Autos, Motorräder, Traktoren – führt die Fahrt durch die Ortschaften Holzhausen und Bahrenborstel und, gegen 11 Uhr, wieder zurück auf das Areal an der alten Schule/Dorfhaus.

Frühschoppen und diverse Vorführungen auf dem Veranstaltungsgelände haben die Oldtimerfreunde vorbereitet. Es werde Torf gepresst, Stroh gehäckselt und werden Stricke geschlagen. Zu gefährlich sei es, die alte Säge in Bewegung zu setzen. Geplant ist, dass ein Künstler per Kettensäge Kunstwerke aus Holz schnitzt.

Günter Hespenheide will viele der historischen Details zu den Geräten, den Traktoren, den Motorrädern und Autos per Mikrofon an die Gäste weiterreichen. 60 Helfer („es könnten gerne auch mehr sein, es gibt viel zu tun“) sind im Einsatz, allen voran die Partnerinnen der Oldtimerfreunde.

Für die Kinder sind eine Rollrutsche, ein Kinderkarussell und ein Bungee-Jump-Gerät aufgebaut. Heimatvereine und die Geschichtswerkstatt bereiten eine Ausstellung über die Heuerlingshäuser vor sowie einen Staudenmarkt.

Zahlreiche der Oldtimerfreunde reisen bereits am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr mit Bau- und Wohnwagen an, übernachten auf dem großen Gelände hinter dem Hof Stelloh. Aktuell sind gut 50 Gäste dafür angemeldet. Für Speis und Trank sei ausreichend gesorgt – und der Eintritt sei frei. sis