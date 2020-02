Umbau des Kirchdorfer Rathauses: Zuschüsse reduzieren die Kosten

Ein Rollstuhl-Schrägaufzug soll es richten: Das Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf ist jetzt barrierefrei; zumindest das Erdgeschoss.

Kirchdorf - Der Bau stammt noch aus den 1970-er Jahren, und würde ein Rathaus heute neu gebaut, nein, man würde es sicherlich nicht so konzipieren, wie das in Kirchdorf. Komplett barrierefrei ist es auch nach den neuesten Umbauten nicht, aber eben im Bereich des Erdgeschosses jetzt schon.

Eingebaut wurde ein Rollstuhl-Schrägaufzug, der die beiden Gebäudeteile verbindet. Drei Stufen führen vom Eingangsbereich zudem Gebäudetrakt, in dem auch der Sitzungssaal untergebracht ist. „Wir hatten es zunächst mit einer Rampe versucht, aber die Version, die aufgrund des Platzes machbar war, fiel zu steil aus“, erklären Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Uwe Kellermann vom Fachbereich Bauen und Entwicklung.

Veranstaltungen im Sitzungssaal auch für Rollstuhlfahrer zugänglich

Kellermann hat den Aufzug schnell vorgeführt, er ist einfach zu bedienen: Wird er benötigt, ist er flugs einsatzbereit. Wird er nicht benötigt, wartet er, platzsparend „zusammengefaltet“, an der Wand.

Durch den Schrägaufzug (geeignet auch für die E-Rollstühle und zugelassen bis zu einer Belastung von 300 Kilo) ist der Erdgeschossbereich komplett barrierefrei, sind auch öffentliche Veranstaltungen im Sitzungssaal zugänglich.

Fahrstühle zu teuer

Mitarbeiter aus den Büros im Obergeschoss treffen sich mit Bürgern zu Beratungen im Erdgeschoss, wenn diese die Treppen nicht bewältigen können. Es stehe für diese Termine ein Raum zur Verfügung, samt der technischen Ausstattung, die die Mitarbeiter benötigen.

Die Option Fahrstuhl habe man schnell verworfen: Dann wären zwei notwendig gewesen, einer für jeden Gebäudetrakt. Das hätte zu hohe Kosten bedeutet, erklärt Kammacher. „Wir wollen sparsam mit den öffentlichen Finanzen umgehen und trotzdem etwas Praktisches für die Bürger schaffen – sowie gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.“

+ Es ist auch drin, was draufsteht: Die neue Schrifttafel aus Obernkirchener Sandstein am Haupteingang. © Wendt

Die Gesamtsumme der seit 2008 erfolgten diversen Umbauten und Sanierungsarbeiten rund um das Rathaus beläuft sich auf gut 263 000 Euro Eigenanteil, wie die detaillierte Aufstellung ergibt, die Uwe Kellermann angefertigt hat. Für das Gros der Arbeiten seien Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung gewährt worden. Neue Dreifachverglasung, neue Dachisolierung, Lichteinfall von oben und die Anbindung des Rathauses an die Fernwärme, die die Biogasanlage Kannengießer produziert: Arbeiten, die bereits abgeschlossen sind und seit Jahren für angenehme Raumtemperaturen sorgen. Ebenfalls neu: Das WC im vorderen Gebäudeteil umfasst neben den barrierefreien Zugang nun einen Wickeltisch. Im hinteren Gebäudeteil wurde Platz geschaffen: Das Archiv ist, wie berichtet, nach Bahrenborstel in die Alte Schule umgezogen, und nun bietet der Bereich Vakanzen im Keller und im Obergeschoss.

Im Obergeschoss wurden die Räumlichkeiten komplett saniert: Neuer Fußboden, neue Farbe, neue Türen – alles hell und modern. Ob sich die Mitarbeiter des Fachbereiches Bauen und Entwicklung am Arbeitsplatz befinden oder in welchem Büro gerade alle um einen PC versammelt sind zur Besprechung in Sachen Gemeindeentwicklungsprojekten, verraten die großen Glaselemente der Türen sofort.

+ Uwe Kellermann (links) führt Heinrich Kammacher den neuen Rollstuhl-Schrägaufzug vor. © Wendt

Zwei neue Büroräume wurden zusätzlich geschaffen: Die neue EDV-Abteilung, angegliedert an den Fachbereich eins, ist hier vor Anker gegangen. Unter der Leitung von Nadja Kulbarsch arbeiten Judith Dujat und Maike Mühlenhardt.

Mit der Tür ins Haus fallen, das geht im Rathaus in Kirchdorf übrigens nicht. Neu ist, dass sich die Eingangstür automatisch für den Besucher öffnet (nach außen, wie bisher) und die zweite Tür im Windfang öffnet sich leichter, ebenfalls automatisch, wenn man den Schalter an der Wand betätigt und es nicht per Muskelkraft versucht. Das gilt auch für jene, die das Rathaus verlassen möchten. Die Treppe am Eingang ist jetzt frisch saniert und bietet keine Stolperfalle mehr.

+ Der Fachbereich IV wurde neu gestaltet, die Zimmer und Flure saniert. © Wendt

Den Eingangsbereich ziert nun ein neues Rathausschild. Genauer: Eine steinerne Schrifttafel. Mit Wappen der Samtgemeinde Kirchdorf, das halbplastisch gestaltet ist – die Steinmetze der Sulinger Firma Richter haben zudem den Schriftzug „Rathaus“ kunstvoll in den Obernkirchener Sandstein gemeißelt.

Kosten der Umbauarbeiten

Die Sanierungsmaßnahmen des Rathauses, durchgeführt in den Jahren 2008 und 2009, umfassen, unter anderem, Malerarbeiten, Außenputzarbeiten, die Dachsanierung, die Erneuerung der Fenster. Sie summieren sich auf 206 200 Euro. (Dorferneuerungszuschuss für die förderfähigen Kosten: 77 000 Euro). In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Außenanlagen neu gestaltet, Entwässerungs- und Straßenbauarbeiten durchgeführt, die Vitrine und das Außenmobiliar kamen hinzu. Gesamtkosten in Höhe von 102 000 Euro fielen an, 46 000 Euro gab es an Zuschüssen. Die Maßnahmen im Jahr 2019 umfassten den Einbau des Rollstuhl-Schrägaufzuges, die Erneuerung der Treppe am Haupteingang, die neue automatisch Türöffnung, die Schrifttafel sowie die Modernisierungsarbeiten im Fachbereich IV. Die Kosten betragen hier insgesamt 77 500 Euro. Als Gesamtkosten, abzüglich der Förderbeträge, stehen damit 262700 Euro zu Buche.