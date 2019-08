Übungsleiter sind gern gesehen

TuS Kirchdorf feiert 100-jähriges Bestehen mit Festakt, „blau-weißer Nacht“ und Höhenfeuerwerk

+ Das Archiv-Luftbild zeigt das Sportareal mit Naturfreibad und Sportplatz im Jahr 2002.

Kirchdorf – Die Geschichte der Badeanstalt in Kirchdorf ist ein ganz eigenes Kapitel, eines, das bis in eine Zeit reicht, in der Karten verschickt wurden, mit Grüßen aus dem Kuraufenthalt in „Bad Kirchdorf“. In das gute Wasser eintauchen kann man immer noch: Es füllt das heutige Naturfreibad.