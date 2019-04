Überprüfung des Freibades in Barenburg

+ Arbeitseinsatz im Freibad Barenburg.

Barenburg – 50 Jahren Freibad Barenburg – das wurde im vergangenen Jahr gefeiert. 25 Jahre Förderverein Freibad Barenburg – das Jubiläum steht in diesem Jahr im Kalender. Und damit die Badeanstalt im Flecken auch weiterhin geöffnet bleiben kann, tja – Was ist da eigentlich notwendig? Der Rat der Gemeinde Barenburg hat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, 20 000 Euro überplanmäßig bereitzustellen – für die Erstellung einer Sanierungsstudie. „Wir möchten ein Ingenieurbüro beauftragen, dass das Freibad genau untersucht – und dann ein Konzept erstellt wird, das aufzeigt, was notwendig ist, damit das Bad auf Dauer gesichert ist“, erklärt Bürgermeister Hermann Dencker. Das Winterhalbjahr ist seit 25 Jahren der Teil des Jahres, in dem die Förderer und etliche freiwillige Helfer im Bad werkeln. Handwerker, handwerklich Begabte, Handlanger und weitere Unterstützer engagieren sich. Sie ersetzen zerborstene Fliesen, suchen nach Lösungen für Probleme in den technischen Geräten – und ebenso wird das Freigelände auf Vordermann gebracht. Weitere Ergänzungen planen die Förderer ebenso stetig, ob Beachvolleyballanlage, Spielplatz oder Sommerterrasse. Die jährlichen Einsätze bescheren den Badefreunden den jährlichen Badegenuss im Flecken.