Renate Folkers und Gerd Langwald stimmen ihr Publikum auf Festtage ein

Gerd Langwald und Renate Folkers in Kirchdorf.

Kirchdorf - Vorher Kaffee und Kuchen satt, nachher ein lukullisches Wildessen und dazwischen ein Gastspiel von Gerd Langwald und Renate Folkers: Das alles genoss das Publikum am Sonntag Nachmittag im Landhotel „Baumanns Hof“ in Kirchdorf.

Renate Folkers präsentierte Geschichten und Gedichte, eigene und von anderen Autoren, rund um das Thema Weihnachten. Gerd Langwald hatte passend dazu alte schöne Weihnachtslieder und bekannte Songs. Das Motto „Lesung, Musik und Wildbuffet“ und dazu noch Advent, das schreie förmlich nach dem Gedicht von Loriot über die Förstersfrau, die sich zur Adventszeit im Herrenzimmer des Försterhauses ihres Gatten entledigt, sagte Folkers einleitend.

Aber auf diese makabre Geschichte mussten die zahlreichen Zuhörer warten. Folkers begann mit einem Gedicht von Theodor Storm, dem sie sich als langjährige Husumerin besonders verpflichtet fühle: „Von drauß’ vom Walde komm ich her“. Langwald sang und spielte „Süßer die Glocken nie klingen“.

In einem eigenen Text ging es um die Idee, nichts zu Weihnachten zu schenken, denn keine Geschenke zu kaufen bedeutet geschenkte Zeit. Das Gedicht von Loriot kam noch vor der Pause, und Langwald konterte mit dem Lied „Das alte Försterhaus“. Das Publikum, mehrfach bei den Weihnachtsliedern zum Mitsingen aufgefordert, erwies sich auch hier als erstaunlich textsicher.

Nach einem weiteren, anrührenden Gedicht von Theodor Storm und dem Musikstück „Straßen in unserer Stadt“ ging es in die Pause. Es folgten plattdeutsche Gedichte, berührende Geschichten wie „Weihnachten beginnt im Lämmerfennenweg“ und schließlich eine Liebeserklärung an Folkers' nordfriesische Heimat „Weihnacht im Norden“.

Zwischen den Texten sang und spielte Langwald, der seine Gage dem ambulanten Hospizdienst spenden will, unter anderem „Leise rieselt der Schnee“, „The Rose“ (zum Heulen schön – so Folkers), „Ave Maria Nomorro“, „Und der Wind erzählt ein Lied“. Renate Folkers, die neben Geschichten und Gedichten auch Kriminalromane in hoch- und plattdeutscher Sprache schreibt, kommt von der Küste, wo meist ein rauer Wind weht. Zum Schluss sangen alle gemeinsam „Stille Nacht“. Aber ohne Zugaben entließ das Publikum die Künstler nicht: Drei Gedichte und Musikstücke durften es anschließend noch sein.

gk