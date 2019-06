Barenburg – Ein sonniges Sportwochenende liegt hinter dem TuS Barenburg. Mit dem Jubiläum der Kinderturn-Sparte (wir berichteten), dem Elfmeterschießen und dem Jux-Turnier waren Turnhalle und Sportplatz Treffpunkte zahlreicher Barenburger Bürger.

Der Veranstaltungsreigen brachte am Samstag auch eine ganz besondere Gruppe wieder zusammen: Mit Otto Riekmann, Renate Falldorf, Ute Oldendorf, Ulrike Witte, Sabine Kahlmann, Martina Küfe und Carola Strathmann kamen „Turnkinder der ersten Stunde“ zusammen. Vor 50 Jahren hatte Waltraud Schäfer die Sparte gegründet, im Jahr 1969.

Die Mehrzweckanlage im Flecken war gerade neu gebaut und in Betrieb genommen worden, es stand damit eine Turnhalle samt Übungszeiten zur Verfügung. Neben der Gründung neuer Sparten beflügelte der Neubau auch jene, die nicht mehr aktiv waren, wieder – etwa die Herrenturner. Rudolf Runge leitete die Gruppe damals, die Turnabende hatten lange Zeit eine treue Teilnehmerschar.

Warum ist sie hingegangen, als die neue Sparte eröffnet wurde? „Es war einfach toll. Bodenturnen, das war so mein Ding. Und das Turnen ist damals auch so gefördert worden“, erinnert sich Renate Falldorf. Sie und ihre drei Schwestern, die gesamte Familie Hecht sei dem Sportverein verbunden gewesen. Das Gau- und Kreiskinderturnfest in Diepholz, an das kann sie sich auch erinnern, mit Vierkampf, zu dem Übungen an Barren und Reck sowie Bodenturnen gehörte. Ihr Sohn habe später auch am Kinderturnen teilgenommen, sei lange dabeigeblieben, habe als Jugendlicher Geräteturnen gemacht – bevor er ganz zum Fußball wechselte.

Die Turnkinder im TuS Barenburg blieben eine große Gruppe — Waltraud Schäfer erhielt für die unterschiedlichen, auf die Altersklassen abgestimmten Übungseinheiten Unterstützung von Margarethe Holthaus und Heinz Thannhäuser. Letzterer weilt im Urlaub, wäre sonst beim Jubiläum der TuS-Kinderturner im Flecken dabei gewesen.

Die Sparte Kinderturnen übernimmt in den Jahren 1977 bis 1995 Christa Witte. Sie wird unterstützt durch Wilma Remmert, die am Samstag auch beim Turnkinderjubiläum vorbeischaute.

Seit dem Jahr 1995 leitet Sabine Müller die Kinderturn-sparte, zunächst mit Hilfe von (der heutigen TuS-Chefin) Karin Hoyer und Ulrike Eikmeyer-Wege. Aktuell sind es Sabine Müllers Tochter Dorina und Alina Imkenberg, die mithelfen, die Gruppen zu leiten.

Die Eltern-Kind-Gruppe trifft sich immer mittwochs, in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr. Die Kinderturner treffen sich donnerstags, aufgeteilt in zwei Gruppen. Die Spielegruppe ist von 15.30 bis 16.45 Uhr aktiv, die Geräteturner folgen im Anschluss, von 16.45 bis 18 Uhr. sis