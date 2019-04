Trennung von Bad und TuS

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Historischer Augenblick: Karsten Windhorn als Vorsitzender des TuS Kirchdorf und Holger Könemann als Bürgermeister der Gemeinde Kirchdorf unterzeichnen den Vertrag, der das Naturfreibad zwar weiterhin im Eigentum des Sportvereins belässt, aber die Gemeinde als neuen Betreiber benennt. Und das ist nicht die einzige Veränderung, die es ab der Badesaison 2019 geben wird.

Zur Geschichte: Konrad Schlamann ist Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Kirchdorf, als er und vier weitere ehrwürdige Mitbürger vor gut 90 Jahren als Bürgen fungieren. 2 500 Mark müssen sie als Hypothek aufnehmen. Weitere 1 500 Mark müssen bar in Raten gezahlt werden, 200 Mark bringen 100 Mitglieder des Vereins gemeinsam auf, eine weitere Rate kommt durch die Einnahmen des Verbandsturnfestes am 23. August 1930 zusammen und die letzten 500 Mark durch eine Haussammlung. Es gibt obendrein Zuschüsse von Kreis, Gemeinde und Regierung: Dann kann der TuS Kirchdorf für 4 000 Reichsmark den Mühlenteich erwerben, der aus den Quellen des Rabborns und des Schlupstrangs gespeist wird. Beide Bachläufe fließen als Mühlenbach zusammen und dienen seit Jahrhunderten als Wasserreservoir für die Kirchdorfer Mühle. Diese Historie ist nachzulesen in der Kirchdorfer Chronik, die Joachim Hölzchen verfasst hat.

Die neue Badeanstalt wird gebaut, das erste Wasser wird am 1. Mai 1931 abends um 21 Uhr eingelassen – ein feierlicher Akt.

Derzeit läuft das Wasser wieder einmal ein. Das Naturfreibad Kirchdorf ist eines der größten (und ersten) seiner Art in Deutschland und bietet eine Gesamtwasserfläche von etwa 3 500 Quadratmetern. Die Umstellung von der herkömmlichen Badeanstalt auf ein Naturfreibad erfolgt ab dem Jahr 1994, mit der Gesamtbaumaßnahme zwischen 1999 und 2002. Die Einweihung der innovativ konstruierten Anlage erfolgt am 8. Mai 2002, doch die Arbeiten sind damit nicht wirklich beendet – irgendwas ist immer.

Das ist der Grund, warum die Bäder in der Samtgemeinde Kirchdorf in den Fokus rückten. Im Flecken aktiv ist seit 25 Jahren der Förderverein des Freibades. In Kirchdorf kümmert sich der TuS als Betreiber um das Bad, unterstützt durch diverse Helferteams. Sowohl die Gemeinden Barenburg und Kirchdorf schultern seit Jahren einen Großteil der Kosten, um die Bäder als Infrastrukturangebot aufrecht erhalten zu können. Konsens der Kommunalpolitiker in der Samtgemeinde ist, wie berichtet, dass die Samtgemeinde jährlich einen Zuschuss von 90 000 Euro je Bad zahlt, um das Gros der Betriebskosten zu schultern und die beiden Gemeinden finanziell zu entlasten. Tenor: Die Badegäste kommen ja nicht nur aus Barenburg und Kirchdorf. Im Gegenteil: Beide Bäder ziehen überregional Besucher an. Die fachliche Begleitung der Investitionen erfolgt auch künftig durch die Mitarbeiter des Rathauses. „Wir sind auch künftig auf die Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Sowohl in Form der freiwilligen Helfer in Förderverein Barenburg und im TuS Kirchdorf – und als Badegäste in den Freibädern vor Ort.

Der Ausfall des Schwimmmeisters in Barenburg im vergangenen Jahr erforderte eine personelle Lösung, die auch in diesem Jahr weitergeführt werden soll. Für beide Bäder solle die Badeaufsicht im Team (Schwimmmeister Thomas Arkenau, Rettungsschwimmer Wilhelm Wolter und Marcel Jörg) erfolgen, erinnern Kammacher und Könemann.

Das Bad solle bei schlechtem Wetter geschlossen werden. Neu: Dann werde eine Bandansage geschaltet, die unter Tel. 0 42 73 / 96 32 51 abzurufen ist.

In der Aufteilung der Zuständigkeiten für das Naturfreibad in Kirchdorf kümmert sich der TuS derzeit um die Errichtung eines Zaunes: „Damit wird der Bereich für unsere Sportler von dem des Freibades getrennt“, erklärt Karsten Windhorn. Der Zaun, in Höhen zwischen 1,40 und 1,80 Meter, trennt die Bereiche Bad, Clubhaus und Imbiss sowie die Sportareale voneinander. So können die Kicker trainieren und anschließend duschen, ohne den Naturbadbereich betreten zu können – eine Auflage des kommunalen Versicherers an die Gemeinde.

In Barenburg beginnt die Saison, wie berichtet, um 15 Uhr am 1. Mai. In Kirchdorf wird die Eröffnung traditionell für Mitte Mai anvisiert.