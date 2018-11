Treffpunkt für Menschen

Kirchdorf - Der große Markt in Jericho sei einst ein Markt gewesen, auf dem sich Dichter und Denker trafen. Daran erinnerte Pastor Klaus-Joachim Bachhofer während des Eröffnungsgottesdienstes im Festzelt „Ambiente“ auf dem Hof Wolter.

Der Herbstmarkt in Kirchdorf indes, man kann es wohl so sehen, ist nicht nur Treffpunkt von Dichtenden und Denkenden. Aber ein Treffpunkt. Und der Eröffnungsgottesdienst (musikalisch begleitet durch den Posaunenchor unter Leitung von Erhard Plate und den Kirchenchor unter Leitung von Antje Zorn) einer der Treffpunkte, der für viele einfach dazugehört. Der einzige Gottesdienst, bei dem getrunken werden darf, denn bis zum Ende der Ansprache des Bürgermeisters im Anschluss gehen alle Getränke auf Kosten der Kommune.

Bachhofer erinnert an Kultstätten, manche davon einst als Anbetungsstätte für einen unbekannten Gott. Grundsätzlich aber immer dort, wo Menschen mit dem Herz dabei seien, nicht mit reinen Verstandsentscheidungen: Der Glaube an Gott gebe den Menschen einen Sinn im Leben. Angewiesen auf einen Altar seien sie nicht. Zeigt sich auch im Festzelt: Die Lautsprecher dienen als Grundlage für ein Rednerpult und das Birkenkreuz teilt sich das Zeltgestänge mit der künstlichen Palmendeko. So gut gefüllt das Festzelt aber auch ist: Es blieben Plätze frei. Bachhofer kennt das aber nicht anders. „Ich warte immer noch auf den Tag, an dem die Kirche in Kirchdorf voll sein wird.“ Das große Chorkonzert, geplant für Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr, wäre eine Gelegenheit, lädt Bachhofer ein ins größte Gotteshaus im Landkreis.

Bürgermeister Holger Könemann nutzt seine Ansprache für einen Dank an Markt meister Gerd Schumacher, Fachbereichsleiter Horst Meyer von der Verwaltung, das Team vom Bauhof, die Firma Schwenker aus Bahrenborstel für die Elektrik – sie sorgen dafür, dass der Markt stattfinden kann. Dem Herbstmarkt bescheinigt Könemann eine unverwechselbare Atmosphäre – bedingt auch durch die Lage in der Ortsmitte. Die habe man gerade neu gestaltet und damit auch dem Markt ein neues Gesicht gegeben. Deshalb bleibe der Herbstmarkt immer spannend. Ein Dank des Bürgermeisters galt zudem den Anliegern, alten wie neuen, die den Markt samt seinen Einschränkungen für ihren Alltag für die Zeit im November dulden und unterstützen. Könemann lud ein, sich einem Rundgang durch die Gemeinde anzuschließen, den er für den 1. Mai um 10 Uhr plane (Treffpunkt am Dorfgemeinschaftshaus). Warum im Festzelt am Samstag so herzhaft gelacht wurde? Tanja Köhler und Wilhelm Harzmeier von der Theatergruppe des TuS Kirchdorf zeigten einen Sketch. „Versicherungsvertreter“ Harzmeier war irritiert ob Köhlers Wunsch, ihre beiden Möpse gegen Unfall und Diebstahl zu versichern. Beide ließen die Zuschauer bis zuletzt im Irrglauben... - sis